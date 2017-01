Băncile româneşti îşi vând pielea scump

Băncile românești își vând pielea scump

Acțiunile băncilor românești listate la Bursa de Valori București (BVB) sunt printre cele mai scumpe din estul Europei, potrivit indicelui PER, se arată într-un studiu al brokerilor de la Intercapital Invest. Indicele PER (Price/Earnings Ratio) se calculează ca raport între prețul titlurilor și câștigurile pe care le aduc. În România, Banca Transilvania are un indice PER de 14,51 iar BRD Groupe Societe Generale este pe locul doi, cu 12,37. Comparativ, OTP Bank din Ungaria are un indice PER de numai 8,74. În Cehia, Komercni Banka are un indice de 11,72. Mai apropiate de băncile din România sunt doar cele din Polonia (PKO Bank - 14,15, BRE Bank - 12,69, Bank Zachodni WBK - 12,81). Specialiștii de la Intercapital Invest recomandă investitorilor să cumpere acțiuni de la băncile cu un indice PER mare, prin acumulare treptată, care să ocupe maximum 20% din portofolii. Sistemul bancar din România are o dinamică extrem de bună, care nu va fi blocată de noile norme de creditare impuse de Banca Națională a României, rezultatele financiare ale băncilor listate la BVB urmând să se mențină pe un trend ascendent. Totuși, trebuie menționat faptul că rezultatele estimate ale băncilor pentru finele lui 2008 ajustează indicele PER la 10,67 pentru BRD și 12,02 pentru Banca Transilvania.