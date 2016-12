După ce au fost închise aproape două săptămâni

Băncile din Cipru s-au redeschis

Ştire online publicată Vineri, 29 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Băncile din Cipru s-au redeschis, ieri, la ora 10:00 GMT, după ce timp de 12 zile au fost închise în contextul în care țara a fost constrânsă să accepte un plan de asistență financiară internațională pentru a evita o intrare în incapacitate de plată, relatează Reuters și AFP.În fața băncilor cipriote, zeci de persoane au început să se așeze la rând cu cel puțin 30 de minute înainte de deschidere. Aproximativ 50 de persoane așteptau în fața oficiilor Bank of Cyprus, în centrul Nicosiei. În fața Popular Bank of Cyprus din Makarios, principala arteră a capitalei cipriote, aproximativ 12 persoane așteptau la rând.„Aceasta va fi o zi foarte proastă. Vor fi multe insulte și oamenii vor fi nemulțumiți”, a afirmat unul dintre clienți, Philippos Philippou, aflat în prezent în șomaj. Membri ai gărzilor de secu-ritate, unii înarmați, au fost postați în fața băncilor locale și străine din Nicosia, un fenomen inedit în această țară.Popular Bank of Cyprus și Bank of Cyprus, principalele două bănci din insulă, au fost supuse unei restructurări drastice a sistemului bancar în schimbul unui ajutor de 10 miliarde de euro din partea Comisiei Europene, FMI și a Băncii Centrale Europene, pentru a salva țara de la faliment.