Întreprinzătorii acuză

Băncile de stat nu sprijină sectorul privat

Statul român nu folosește toate armele din dotare pentru a încerca să deblocheze piața creditelor. Băncile cu capital majoritar de stat ar trebui să fie primele instituții care reduc dobânda și înlesnesc drumul persoanelor fizice și juridice către ichidități. Acest lucru nu se întâmplă, ba din contră, din ce în ce mai mulți întreprinzători se plâng de condițiile impuse de CEC Bank și Eximbank. Deși au trecut cinci luni de la instalarea noului guvern, discuțiile privind conducerea CEC Bank continuă. Însă nimeni nu vorbește de greutatea cu care poți accesa fondurile structurale, când, paradoxal, cofinanțarea nu ar trebuie să fie o problemă, dacă proiectul a fost aprobat. „Nu este posibil ca dobânda de la CEC Bank să fie de 23%, dacă vrei să iei un credit agricol. Dacă luăm în calcul și celelalte cheltuieli, ajungem să plătim 40% în plus, pe lângă valoarea creditului. Eu am reușit să-mi fac credit cu adeverința de la APIA, anul trecut”, a declarat Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Privați de Cereale și Plante Oleaginoase. „În plus, îți cer garanții tot felul de imobile din aria municipiului Constanța. În orice stat civilizat din lume, garanția fermierului la bancă este producția, terenul arabil”, a completat producătorul agricol din Agigea. Anul acesta, este practic imposibil pentru un întreprinzător să acceseze un credit, fie că este vorba de o bancă comercială sau de cele două bănci cu capital majoritar de stat. „Din ianuarie, încerc să găsesc cofinanțare pentru un proiect mai amplu și nu reușesc. Toate băncile, inclusiv băncile de stat, au refuzat cererea. Băncile dau credite doar la nivel declarativ. Pentru 2009, cel mai bine este ca întreprinzătorul să stea liniștit. Cel puțin anul acesta, să nu încerce să investească sume mari, să scrie proiectul și anul viitor să încerce să-l implementeze și să caute cofinanțare”, a precizat Iulian Gropoșilă, președintele Patronatului IMM-urilor din Constanța. Președintele CEC Bank, Radu Grațian Ghețea, dă vina pe înăsprirea normelor de creditare din toamna anului trecut. „Normele de creditare ar trebui schimbate, astfel suntem blocați. În vară, BNR voia să reducă creditarea, în condițiile în care gradul de îndatorare era puțin mai ridicat și nu se știa de garanțiile statului. Vom discuta despre schimbarea normelor, astfel încât să se muleze pe schema pe care statul vrea să garanteze”, a explicat Radu Ghețea. Reducerea rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută pe termen lung la zero nu a avut niciun efect pe piața creditării. Nici scăderea cu jumătate de punct procentual a dobânzii de referință nu a mulțumit mediul privat din România. „Creditarea se va relua doar atunci când BNR va reduce dobânda cheie cu 2 - 3%”, a mai spus Iulian Gropoșilă. Mai nou, statul încearcă să ajute persoanele fizice care doresc să își achiziționeze pentru prima dată un apartament. Prin programul „Prima Casă”, statul va garanta 80% din valoarea unui împrumut pentru cumpărarea unei locuințe, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Însă, care bănci vor accepta reducerea cheltuielilor cu provizioanele, reducerea drastică a dobânzii și limitarea avansului la 5%? Să fie CEC Bank?