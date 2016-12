Băncile comunitare deblochează creditarea IMM-urilor

La o săptămână distanță de semnarea acordului de finanțare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), marile instituții financiare din UE anunță că sunt gata să sprijine companiile românești. În același timp, băncile din țară concep tot mai multe produse destinate IMM-urilor. Banca Comercială Română (BCR) a contractat o linie de credit de 100 milioane euro, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), bani care vor fi utilizați pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. În decembrie 2008, BERD a direcționat 100 milioane euro și spre Banca Transilvania, tot pentru creditarea IMM-urilor. De altfel, instituția financiară vrea să își majoreze investițiile în România cu 500 milioane euro, în următorii doi ani, până la un miliard euro, ca răspuns la criza econo-mică. Investițiile cumulate ale BERD, în 2009, însumează 7 miliarde euro. Împrumutul acordat BCR va fi împărțit în credite individuale de cel mult 1,5 milioane euro, care pot fi accesate de IMM-urile viabile pe termen lung. Nici Banca Europeană pentru Investiții (BEI) nu se lasă mai prejos, anunțând că va da fonduri de 1,5 miliarde euro la 8-9 bănci autohtone. Banii urmează să fie împrumutați apoi către IMM-uri, cu o dobândă deosebit de avanta-joasă - calculată după formula „Euribor plus 0,4 puncte procen-tuale”. Oficialii BEI, prezenți în România, au spus că primele contracte cu șase bănci autohtone vor fi semnate în luna mai. Înainte ca BEI și BERD să deblocheze fondurile pentru România, băncile autohtone au început să își reînnoiască porto-foliul pentru IMM-uri. Banca Transilvania a lansat o facilitate de restructurare a creditului pentru companii, concepută special pentru perioada de criză. „Pentru majorarea creditelor acordate, am pornit de la varianta pesimistă că cifra de afaceri a clienților IMM poate scădea cu până la 20 – 25%”, a declarat Robert Rekkers, directorul general al BT. Facilitatea BT permite IMM-urilor să plătească rate lunare mai mici pentru creditele contractate, până când reușesc să se adapteze la condițiile de piață. Spre exemplu, pentru creditele imobiliare, rata lunară poate fi redusă cu 50 sau 80%, pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni. Pentru creditele rapide, BT oferă posibilitatea amânării plății ratelor, prin achitarea a cel puțin 20% din valoarea lor. Și BCR așteaptă o creștere cu 15 – 20% a creditării companiilor, în 2009, după ce primele două luni din an au marcat o creștere cu 7% a soldului creditelor acordate IMM-urilor, la 2,675 miliarde euro. Dominic Bruynseels, preșe-dintele executiv al BCR, a decla-rat, la începutul acestei săptă-mâni, că „cerere de credite există în continuare din partea IMM-urilor” și că banii pe care îi va oferi banca, prin linia de finanțare de la BERD, vor fi destinați „nevoilor de capital, cât și nevoilor curente ale companiilor”. Mai mult, BCR a început renegocierea contractelor de credi-tare cu IMM-urile, prin restruc-turarea împrumuturilor și micșo-rarea ratelor lunare, până acum fiind reeșalonate peste 500 de împrumuturi ipotecare.