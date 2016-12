Băncile cipriote sunt acuzate că au şters datorii ale politicienilor

Băncile cipriote sunt acuzate că au șters datorii ale politicienilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile cipriote s-au angajat sâmbătă să investigheze presupusele credite contractate de personalitățile politice ale acestei țări, după ce presa a publicat o listă cu împrumuturi acordate acestora, dar care nu au fost rambursate, relatează AFP.Potrivit presei, băncile Bank of Cyprus, Laiki și Hellenic Bank au șters în ultimii cinci ani datorii de milioane de euro ale deputaților, apropiaților acestora sau societăților comerciale în care personalitățile publice aveau interese.Băncile Bank of Cyprus și Laiki au fost nevoite să ceară ajutorul statului pentru a se recapitaliza, ceea ce a obligat guvernul de la Nicosia să ceară creditorilor internaționali un plan de salvare, pe care în final l-a obținut cu prețul lichidării băncii Laiki și al restructurării severe a băncii Bank of Cyprus.Guvernul cipriot a constituit joi o comisie de anchetă însărcinată să determine care sunt persoanele responsabile de pagubele din sistemul bancar, aceasta având la dispoziție trei luni pentru a prezenta concluziile investigației.