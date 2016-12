Băncile caută banii din puşculiţele românilor

Băncile caută banii din pușculițele românilor

Încercând să recâștige cât de cât încrederea românilor, băncile promovează acum tot mai mult conturile curente, drept „soluție optimă de economisire în timp de criză”. Și asta pentru că mulți conaționali au descoperit că salteaua este o soluție mai sigură de păstrat banii, chiar dacă nu beneficiază de dobândă. Alegerea unui cont nu e însă treabă ușoară, mai ales dacă vrei să ieși în câștig. După modelul Forbes, cei de la Ghișeul Bancar (www.ghiseulbancar.ro) au realizat un top al celor mai avantajoase conturi curente oferite de băncile autohtone. Pe primul loc, la egalitate, sunt OTP și Piraeus, unde nu se plătește comision de administrare și deschidere a contului. Retragerile ulterioare de numerar se taxează cu 0,5% la ghișeu și cu 0,2% la bancomat. Pe locul doi se află Banca Transilvania, care percepe doar un comision de 3 lei, la deschiderea contului. Pentru retragerile de numerar de la bancomat, BT nu percepe niciun comision. La ghișeu, comisionul este de 0,4% (minimum 2,5 lei). Dobânda la vedere a contului este de 0,15% pe an. La Volksbank, comisionul de deschidere este de 2,5 lei, retragerile taxându-se cu 0,4% la ghișeu și 0,2% la bancomate. Dobânda variabilă a contului este de 8,75%. La Bancpost, comisionul de administrare este de 1,5 lei/lună. Pentru retragerile de numerar, clienții trebuie să achite 0,5% la ghișeu (minimum 2 lei) și 0,2% la bancomat. Dobânda la vedere este de 0,15% pe an, aplicabilă numai la conturile curente deschise în euro. Același comision, de 1,5 lei/lună, se aplică și la conturile deschise la Raiffeisen Bank. Comisioanele sunt un pic mai mici, de 0,4% la ghișeu și 0,2% la bancomat. Dobânda la vedere este de 0,25% pe an. Clienții care aleg să își redirecționeze salariul lunar în acest cont vor primi un bonus de 5% (maximum 150 lei), care se acordă o singură dată. Banca ING percepe doar un comision anual de administrare, în valoare de 20 lei. Retragerile de numerar se taxează cu 0,2% la bancomat și cu 0,5% la ghișeu. Dobânda contului este de 10% pe an și se calculează zilnic, la soldul contului. La Banca Comercială Română (BCR), comisionul lunar de administrare este de 1,75 lei. Comisioanele percepute la retrageri sunt de 0,2% la bancomat și 0,4% la ghișeu. BRD percepe un comision lunar de administrare de 0,6 euro. Deschiderea contului cu dobândă la vedere de 0,1% este gratuită. Comisioanele la retrageri sunt de 0,2%, respectiv 0,5%. Alpha Bank propune două conturi curente. Cel obișnuit este… obișnuit. Fără comisioane, fără dobândă. Contul Premier are o dobândă de 12,25%, calculată zilnic, dar costă 50 lei pe an (comision de întreținere). Pe ultimul loc se clasează Unicredit, cu un comision lunar de administrare de 7,5 lei și comisioane la retrageri de 0,5 și 0,2%. Dobânda contului este de 0,1%.