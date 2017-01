Ban la ban, iar în vară… la ciolan

Consilierii județeni nu se prea grăbesc să își completeze declarațiile de avere, deocamdată. Finalul mandatului ar trebui să îi oblige însă și la acest gest și poate că nu le-ar strica să își amintească și cu ce au „intrat“ în Consiliul Județean Constanța… Asta cu atât mai mult cu cât cu unii ne vom mai întâlni și în mandatul viitor, cu alții, nu. Și iată cu ce se lăudau, acum patru ani, o parte dintre actualii consilieri județeni… Darie și moștenirile Cristian Darie, pesedist convins, a venit cu ceva zestre în fruntea județului. Potrivit declarației de avere din 2004, el avea 197,5 mp teren intravilan în Constanța, 355 mp intravilan la Bușteni, două apartamente în București și unul în Constanța, un autoturism Suzuki, o rulotă, două șalupe de agrement, creanțe de 450.000 euro și era și asociat sau acționar la 4 societăți comerciale. Situația s-a mai schimbat între timp, iar în ultima declarație de interese depusă de Darie la începutul lui 2007, consilierul județean figura cu două imobile în Constanța, la care se adaugă 3 ha de teren extravilan în 23 August, imobil (teren intravilan - 1815 mp și casă) la Topalu, 7 ha și alți 9.600 mp extravilan tot la Topalu, 833,41 mp intravilan la M. Kogălniceanu, un imobil format din remiză atelier și teren în suprafață de 2873 mp la N. Bălcescu, 1824,80 mp intravilan în Mamaia, și alți 197,50 mp în Constanța 2006 a fost un an bun pentru Darie, el primind și o donație în valoare de 113.500 euro, la aceasta adăugându-se alte venituri obținute din vânzarea unor imobile și părți sociale de la societăți. În 2006, Darie era prins în nu mai puțin de șapte societăți comerciale. Peride - imobiliare Nici social-democratul Nicolae Peride nu a intrat în consiliul județean cu… mâinile goale. În 2004, conform declarației de avere, prorectorul Universității „Ovidius” avea 300 mp de intravilan în „România“, un spațiu comercial și cinci locuințe, patru apartamente și o garsonieră, toate tot în… „România”, multe dintre locuințe deținându-le și pe vremea când era consilier local, în mandatul 2000 - 2004, din partea PNL. Profesorul universitar era, în 2004, și asociat la două firme. Și Peride și-a păstrat locuințele și în declarația de avere depusă la începutul anului 2005, iar ca noutate s-au mai adăugat niște terenuri, intravilan și extravilan, dar și niște conturi, cum ar fi: 1270 de dolari deschis în 2002, 10.000 de euro (2004), 1000 dolari pe card, și un alt depozit de 10.000 de euro tot din 2004. Potrivit declarației de avere din mai 2005, care este, de altfel, și ultima depusă de consilierul social - democrat, acesta era asociat la nu mai puțin de patru societăți comerciale. Democrații și liberalii, consecvenți Nici liberalii și democrații nu au dat năvală să își facă socotelile, și asta de ani buni. Așa că, dacă intri pe pagina web a Consiliului Județean Constanța poți să constați că ultimele declarații depuse de consilierii fostei alianțe datează cel mult din 2006. În rest, liniște și pace. Răsfoind în fugă declarațiile de avere de început de mandat, am constatat că și democratul Gabriel Iordache a venit cu ceva zestre în Consiliul Județean, el având, de fapt, încă de pe vremea când a fost consilier local două apartamente în Constanța, o garsonieră în București și o casă la Agigea. Ultima declarație depusă de Iordache datează din aprilie 2005 și la locuințele amintite s-au mai adăugat 225 mp de teren intravilan, la Agigea, obținut în baza Legii 18/1991. Liberalul Victor Manea și-a depus și el o singură declarație de avere de când a intrat în Consiliul Județean și în afară de un apartament și niște creanțe cu o valoare de 27.000 de euro, restul rubricilor sunt marcate cu linii. Colegul lui de partid, Adrian Bratu, a adăugat în 2005 modificările ce au intervenit la un an de când fusese ales consilier județean. La apartamentul și Opelul pe care le deținea în 2004, Bratu mai adăugase în 2005 niște conturi și depozite bancare în valoare de 35.000 lei. Liberalul mai era asociat cu 50% și la o societate comercială. Stancă, un fermier în ascensiune Petre Stancă a intrat în consiliul județean cu… vidanja, dacă e să ne luăm după declarația de avere din 2004, și încheie mandatul, peste câteva luni, „per pedes” dar cu sute de mii de metri pătrați de terenuri intravilane și extravilane în județul Constanța. Așadar, după cum stă scris în declarația de avere a vicepreședintelui consiliului județean, în 2004, acesta nu avea nici un metru pătrat de pământ. Avea un apartament, se plimba cu o Dacie, mai avea un tractor, două remorci și o vidanjă. Era asociat sau acționar la patru societăți comerciale. În urmă cu câteva zile, Stancă și-a depus și declarația de avere pe anul trecut. A salvat astfel onoarea consiliului, el fiind primul și singurul până acum care a purces la această demonstrație de transparență… Nu știm dacă o face din responsabilitate sau doar pentru a se detașa de… restul, mai ales anul acesta când fiecare își apără mai mult ca oricând propriile interese. Dar, după ce a calculat și a tras linie, iată ce i-a ieșit: 141.500 mp extravilan la Nicolae Bălcescu (achiziționat în 2004), 212.500 mp extravilan (achiziționat în 2005), tot la Nicolae Bălcescu, 52 mp intravilan în Constanța, achiziție tot din 2005, la Agigea - 48.000 mp intravilan la Agigea, de data aceasta moștenire dobândită în 1995, iar în 2006, vicepreședintele CJC și-a mai achiziționat 113 mp intravilan în Constanța. Stancă mai are și două apartamente, unul din 1977 iar altul din 2006, ambele cumpărate. În declarația de avere se mai regăsesc și bijuterii și obiecte de artă și ele tot moșteniri. Nu are mașină dar are acțiuni sau părți sociale, de data aceasta la șase societăți comerciale.dintre actualii consilieri județeni… Comănici… modest Peremistul Radu Comănici, vicepreședinte și el al CJC, se tot plânge pe la toate conferințele de presă că el o duce… modest. Și mai că înclini să îl crezi dacă te uiți în declarația lui de avere din 2004, pe când avea cei 2.500 mp de teren intravilan de la Cheia pe care îi regăsești de altfel și în declarația de la începutul lui 2007. În 2004, Comănici mai avea și trei autoturisme, un Cielo și două Tico, pe care nu le mai regăsim în declarația din 2007, dar, are în schimb acum 8 hectare de teren extravilan la Cheia. În rest, ca să îl cităm pe liderul peremist, „nici un metru pătrat de pământ pe litoral…“. Cei menționați aici nu sunt niște excepții. I-am luat la întâmplare, iar declarațiile, mai vechi sau mai noi, ale tuturor consilierilor pot fi accesate și analizate de fiecare constănțean, pe pagina web a Consiliului Județean Constanța, www.cjc.ro.