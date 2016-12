Ban Ki-moon: Accordul de la Paris privind schimbările climatice va fi semnat vineri de 171 de ţări

Ban Ki-moon: Accordul de la Paris privind schimbările climatice va fi semnat vineri de 171 de țări

Vineri, 22 Aprilie 2016.

Acordul privind schimbările climatice negociat la Paris în decembrie 2015 va fi semnat de 171 de țări, a anunțat vineri, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, în deschiderea ceremoniei organizate special în acest scop la sediul Națiunilor Unite din New York, informează AFP și EFE, preluate de Agerpres.''Este un moment istoric. Niciodată până acum, un acord internațional nu a mai fost semnat în aceeași zi de un număr atât de mare de state'', a subliniat el, în franceză, subtil omagiu față de eforturile depuse de Franța pentru realizarea acestui acord.''Este o zi pentru copiii și nepoții noștri și pentru toate generațiile viitoare'', a continuat Ban Ki-moon, subliniind necesitatea ca toate țările ''să-și îndeplinească promisiunile făcute'', asumate prin semnarea acestui acord.Evenimentul are loc, simbolic, de Ziua Internațională a Mamei-Pământ.Acest acord istoric are ca obiectiv principal limitarea la cel mult 2 grade Celsius a creșterii temperaturii medii a atmosferei față de perioada preindustrială. Semnarea documentului este doar un prim pas important pentru intrarea lui în vigoare fiind necesar să fie ratificat de cel puțin 55 de țări care generează mai mult de 55 % din emisiile de gaze de seră de pe glob. În numeroase state ratificarea presupune un proces destul de lung, fiind nevoie de aprobarea parlamentului, dar 15 țări, majoritatea dintre ele state insulare, cu economii în curs de dezvoltare, au anunțat că vor depune instrumentele de ratificare a convenției chiar de vineri.Adoptat, la 12 decembrie 2015, la Paris, de cele 195 de state participante la Conferința internațională privind schimbările climatice (COP21), după doi ani de negocieri, documentul are 29 de articole și este considerat "un moment istoric de cotitură" în lupta împotriva schimbărilor climatice și împotriva încălzirii globale. Printre altele, acordul subliniază necesitatea dezvoltării economice durabile cu nivel scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră, ''în așa fel încât să nu se pună în pericol producția de alimente''.În afară de limitarea creșterii temperaturii medii globale la mai puțin de 2 grade Celsius, una dintre dispozițiile cheie ale acordului se referă la constituirea unui mecanism voluntar de verificare a respectării angajamentelor naționale. O astfel de verificare se va desfășura la fiecare 5 ani și va "reprezenta o continuare a raportului precedent". O primă revizie obligatorie ar urma să aibă loc în 2025, după un bilanț colectiv de acțiune prevăzut pentru anul 2023. O primă discuție cu privire la acțiunile întreprinse și măsurile luate între timp este prevăzută pentru anul 2018.