Balenă de 18 metri lungime, eşuată pe o plajă din New York

Balenă de 18 metri lungime, eșuată pe o plajă din New York

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O balenă de aproximativ 18 metri lungime a eșuat miercuri dimineața pe o plajă din New York, unde pare să aibă puține șanse de supravie-țuire, în pofida eforturilor echipelor de salvare. Balena a fost desco-perită vie pe nisip la ora 10.40 (17.40 ora României) în sectorul Breezy Point în cartierul Queens (sud-est de Manhattan), a precizat o purtătoare de cuvânt a poliției pentru AFP adăugând că specialiștii Fundației Riverhead au fost trimiși la fața locului.Poliția a vorbit mai întâi de o balenă de nouă metri lungime. Dar o dată ajunși la fața locului, specialiștii au apreciat că aceasta are 18 metri lungime și are o stare de sănătate precară.„Este puțin mai mult decât estimarea noastră inițială”, a precizat pentru AFP Mendy Garron, specialist regional al agenției federale NOAA Fisheries service.