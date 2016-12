Baby Boxes, cutiile unde mamele își pot abandona legal copiii nedoriți

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ingrijorati de numarul mare de mame care isi lasa bebelusii pe strada sau chiar ii ucid, europenii au venit cu o idee pe care o considera salvatoare: Baby Boxes, cutii unde parintii isi pot abandona, sub protectia anonimatului daca doresc, bebelusii pe care nu vor sau nu au cum sa ii creasca.Acest sistem, implementat in state precum Germania, Austria, Belgia, Cehia sau Ungaria, nu exista in tara noastra si este dur criticat de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, a precizat Ramona Popa, purtator de cuvant al Oficiului Roman pentru Adoptii (ORA), scrie ziare.com.In primul rand, trebuie mentionat ca sistemul Baby Box, cunoscut in Germania, unde este foarte bine pus la punct, sub numele de Babyklappe, exista in 11 state din Uniunea Europeana, dar si in Japonia, Canada si altele. Mai exact, este vorba despre un fel de sertar care se poate deschide o singura data din exterior si unde femeile isi pot pune copilul pe care nu il doresc. In interior gasesc o scrisoare prin care li se spune ca isi pot recupera bebelusul daca doresc si sunt indemnate sa isi lase macar datele personale. Odata ce sertarul este inchis, se declanseaza o alarma, iar o asistenta preia copilul din Baby Box."Este o metoda foarte controversata. Au fost numeroase discutii pe aceasta tema in mai mult tari, in Germania, de exemplu. Consiliul de Etica din Germania a discutat de curand aceasta practica si, de asemena, cei care au ridicat problema cel mai vehement sunt cei din cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului. Ei sunt extrem de ingrijorati cu privire la numarul mare de tari care practica aceasta metoda.