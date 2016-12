Avocatul Ion Popescu rămâne candidatul PD-L la şefia Consiliului Judeţean

Avocatul Ion Popescu rămâne candidatul PD-L la șefia Consiliului Județean

Conducerea PD-L a decis, ieri, ca avocatul Ion Popescu să fie candidatul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța și nu Stelian Duțu. Liderii democrat-liberalii și-au menținut astfel decizia luată săptămâna trecută, respingând contestația lui Duțu și ignorând memoriul de susținere al primarilor PD-L din județ. Președintele organizației județene a PD-L, Stelian Duțu, a fost invitat ieri la ședința BPN în care s-a hotărât numele celui care va candida pentru șefia CJC. Duțu spune că liderii partidului i-au cerut să nu candideze, promițându-i în schimb un loc eligibil pe lista pentru CJC. „Mi-au cerut să nu candidez pentru că așa vrea Onaca. Mi-au propus un loc pe listă, să merg prin județ și să-i ajut pe candidații noștri să câștige primăriile”, a declarat liderul PD-L Constanța. Duțu povestește că cei din conducere i-au prezentat un sondaj de opinie în care diferența dintre el și Nicușor Constantinescu este foarte mare, în timp ce într-un alt sondaj, Dorel Onaca se află la o distanță mult mai mică de Radu Mazăre în cursa pentru Primăria Constanța. „Mi-au cerut să nu candidez pentru a nu îl încurca pe Onaca. Nu au vrut în schimb să-mi pună la dispoziție sondajul și baza de date. Astea sunt lu-crăturile partidului. Oricum, mi-au dat de înțeles că este comandă de sus, din cer”, spune Duțu. Despre viitorul său politic, președintele PD-L Constanța nu a vrut să facă prea multe comentarii. Stelian Duțu vrea ca mai întâi să se întâlnească zilele următoare cu membrii și primarii din județ pentru a le comunica lor decizia, urmând ca apoi să acționeze în consecință. Onaca spune că nu are nicio legătură cu decizia BPN Candidatul PD-L pentru funcția de primar al Constanței, senatorul Dorel Onaca, a respins categoric acuzațiile lui Duțu, potrivit cărora el ar fi cerut partidului să-i respingă candidatura. „Nu are nicio legătură. BPN a validat săptămâna trecută candidatura lui Ion Popescu. În urma unei contestații, comisia s-a reunit azi. Mie mi s-a comunicat de la BPN că a rămas în vigoare hotărârea de săptămâna trecută, prin care Ion Popescu este can-didatul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Repet, nu am avut nicio legătură cu nominalizarea sau nenominalizarea lui Duțu. Eu sunt sigur că tandemul Onaca - Popescu este varianta câștigătoare. Într-adevăr, domnul Popescu nu are o notorietate politică foarte mare, însă, ca notorietate profe-sională, este cel mai bun. Mai onorabilă decât candidatura decanului Baroului Constanța nu ar putea fi decât cea a președintelui Curții de Apel, însă el nu poate să candideze”, a declarat Onaca. „Scoaterea județului din Evul Mediu” – obiectivul lui Popescu Candidatul PD-L pentru șefia CJC, avocatul Ion Popescu, este decanul Baroului Constanța și secretar executiv al organizației județene a partidului. El spune că va propune locuitorilor județului „un alt mod de dezvoltare economică și socială”, precizând că prioritățile sale sunt „scoaterea județului din Evul Mediu” și dezvoltarea infrastructurii: apă, drumuri, electrificare. Ion Popescu a precizat că zilele următoare va avea loc o ședință la PD-L Constanța în care va discuta despre candidatura sa cu cei din biroul județean.