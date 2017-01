Avocaţii se plâng de abuzurile judecătorilor şi procurorilor

La Congresul de la Costinești

Avocații se plâng de abuzurile judecătorilor și procurorilor

Reprezentarea internațională a avocaților români, problema barourilor constituționale și măsurile abuzive luate de către judecători și procurori împotriva avocaților sunt o parte din subiectele dezbătute la Congresul Avocaților ce se desfășoară la Costinești. Despre amenzile abuzive aplicate avocaților de către unii judecători și procurori a vorbit avocatul Ilie Iordăchescu, de la Baroul București. El s-a referit la relația nefastă pe care o are de suportat un avocat obișnuit, atunci când este în contact cu magistrații și a cerut o normalizare a acestor relații. Iordăchescu a afirmat că judecătorii, prevalându-se de diverse dispoziții legale, îi sancționează pe avocați, aplicându-le amenzi judiciare nejustificate, pentru motive care, de fapt, sunt abuzive. Ulterior, plângerea formulată de avocat ajunge pentru a fi soluționată tot la același complet de judecată. Subiectul respectiv a fost supus atenției și de alți avocați prezenți la dezbateri. Amendarea avocaților pe motiv că ar depăși limitele decenței în relația cu magistrații este considerată ca fiind o umilire a instituției apărării. Amendarea avocaților - o chestiune de intimidare?! Vicepreședintele UNBR, avocatul Ionel Hașotti, a vorbit de o deteriorare a relațiilor dintre avocați și magistrați și de pasivitatea manifestată de cei care ar trebui să vegheze la înfăptuirea corectă a justiției. „Și eu am fost victima unui astfel de tratament și, în general, astfel de reacții vin din partea unor judecători și procurori tineri”, a mai spus Hașotti. El a arătat că, mai grav, este faptul că avocatul manifestă o anumită temere și nu cere tragerea la răspundere a acestor magistrați. Avocații din Iași și Mureș au vorbit despre barourile ilegale și paralele, Constituționale, care își desfășoară activitatea în bune condiții, cu acceptul magistraților. S-a amintit de promisiunile făcute de procurorul general în privința acestor barouri care practică avocatura clandestină, angajamente care nu ar fi fost îndeplinite. La rândul lui, președintele UNBR, avocatul Gheorghe Florea, a răspuns la probleme ridicate de colegi, susținând că întreaga conducere a Uniunii monitorizează și caută soluții pentru rezolvarea acestor probleme. El a mai spus că barourile și consiliile lor au responsabilitatea de a se implica în aceste situații. „Fenomenul amendării avocaților e o problemă care poate să îmbrace în cazuri speciale și aspect de abuz, ceea ce se solicită în cadrul congresului e stoparea acestui gen de abuz”, a mai spus Florea. El a mai afirmat că se fac demersuri pentru o reprezentare permanentă a avocaților la Bruxelles și a solicitat sprijinul barourilor. Decanul Baroului Constanta, Ion Popescu, susține că și în Constanța unii dintre avocați au fost amendați cu sume de până la 500 lei, pentru o atitudine socotită de magistrați ireverențioasă. „Noi am luat act de aceste fapte și am comunicat conducerii parchetelor că nu ni se pare firesc ca o atitudine care e catalogată drept ireverențioasă și subiectivă din partea procurorilor să conducă la amendare”, a conchis Ion Popescu. Discuțiile au continuat după o pauză cu modificările statutului profesiei de avocat, adoptarea Regulamentului - cadru pentru organi-zarea și funcționarea serviciului de asistență juridică și o propunere pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Încă de vineri seara în stațiunea Costinești și-a făcut apariția președintele Traian Băsescu, fiind, probabil, invitat să participe la Balul organizat de avocați. De asemenea, Băsescu va participa sâmbătă la lucrările congresului alături de ministrul Justiției Cătălin Marian Predoiu, președintele CSM Lidia Bărbulescu și alți reprezentanți din justiție.