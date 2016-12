AVION PRĂBUŞIT ÎN MALTA. Niciun supravieţuitor / Imagini video de la faţa locului - UPDATE

AVION PRĂBUȘIT ÎN MALTA. Niciun supraviețuitor / Imagini video de la fața locului - UPDATE

Toți cei cinci membri ai echipajului avionului ușor care s-a părbușit în Malta ar putea fi francezi, potrivit unor surse citate de The Times of Malta, însă informația nu este deocamdată confirmată.Aeroportul Internațional din Malta a confirmat că nicio persoană aflată la bord nu a supraviețuit.Echipajele serviciilor de urgență se află la fața locului, iar toate zborurile de la și spre aeroport au fost suspendate. Administrația aeroportului a anunțat că aerodromul va rămâne deocamdată închis.Potrivit unor informații, avionul fusese închiriat de Frontex, însă agenția a negat acest lucru, anunțând pe Twitter că avionul care s-a prăbușit în Malta nu era într-o misiune Frontex.XXXCel puțin 5 persoane au decedat, de dimineață, după ce un avion ușor care transporta oficiali UE s-a prăbușit în Malta. În avion se aflau cel puțin 10 persoane, printre care și oficiali UE ai agenției europene de control al frontierelor Frontex. Avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Malta și a explodat, potrivit Sky News.Accidentul aviatic a avut loc în jurul orei locale 05.30 GMT, în timp ce aparatul se îndrepta spre Misrata, în Libia, afirmă surse oficiale.Echipele de salvare caută supraviețuitori. Este cea mai mare tragedia aviatică care s-a produs în Malta, potrivit presei locale.Potrivit cotidianului The Times of Malta, aparatul fusese închiriat din Luxemburg pentru a fi utilizat de oficiali ai Frontex. Deocamdată nu se cunoaște naționalitatea victimelor.