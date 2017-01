AVION DOBORÂT în Ucraina. INTERCEPTĂRI între OFIŢERI RUŞI şi SEPARATIŞTII proruşi: "Ce căuta pe teritoriul Ucrainei? - Înseamnă că paraşuta spioni"

AVION DOBORÂT în Ucraina. INTERCEPTĂRI între OFIȚERI RUȘI și SEPARATIȘTII proruși: "Ce căuta pe teritoriul Ucrainei? - Înseamnă că parașuta spioni"

O serie de discuții telefonice atribuite unor ofițeri ruși și lideri ai militanților separatiști pro-ruși au fost date publicitatii de autoritatile ucrainene. Discuțiile ar fi avut loc la scurt timp după ce aeronava a dispărut de pe radare. În inregistrari, cei care dau raportul par a fi surprinși de faptul că aeronava este una civilă."Da, Maiorule. - Sunt oamenii din Cernuhin care au doborât avionul. De la postul din Cernuhin. Cazacii care stau în Cernuhino. - Avionul s-a rupt în aer. În zona minei Petropavlovskaya. Primul 200 (n.r. - nume de cod pentru mort). Am găsit primul 200. Un civil".Ulterior o altă discuție telefonică ar fi fost intercepatată de serviciile ucrainene. De data aceasta un alt ofițer rus este informat în legătură cu situația de la fața locului."Bine, ce ai acolo? - Pe scurt, a fost 100% un avion civil de pasageri. - Sunt mulți oameni? -E nenorocire! Resturile au căzut chiar în curțile oamenilor. - Ce fel de avion? - Nu am stabilit asta. Nu am ajuns la locul accidentului. Văd doar zona unde au căzut cadavrele. Sunt rămășițe de mânere, centuri, scaune și corpuri. - A rămas ceva din armament? - Absolut nimic. Lucruri civile, medicamente, prosoape, hârtie igienică. - Sunt documente? - Da, este al unui student din Indonezia. De la Universitatea din Thompson".După aproape o oră confuzia în rândul separatiștilor și ofițerilor ruși este și mai mare, potrivit interceptărilor serviciilor ucrainene."În legătură cu avionul doborât lângă Snijne-Torez. E civil. A căzut lângă Grabove. Sunt o grămadă de cadavre de femei și copii. Cazacii sunt acolo și se uită. Spun la televizor că e avion AN-26, dar pe el scrie Malaysia Airlines. - Ce căuta pe teritoriul Ucrainei? - Înseamnă că parașuta spioni. De ce naiba au zburat în zona asta? E război aici!"Sursa: www.realitatea.net