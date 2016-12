Avioane de lupta elvetiene au zburat la mica distanta de aeronava care il transporta pe Vladimir Putin in Peru

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Moscova cere explicatii Guvernului elvetian dupa ce trei avioane de lupta elvetiene F/A 18 au zburat la mica distanta de un avion guvernamental rusesc care avea ca destinatie Peru, unde are loc summit-ul anual al Organizatiei Cooperarii Economice Asia-Pacific, anunta Reuters.Cum presedintele rus Vladimir Putin va participa la summit-ul APEC care are loc la Lima in acest weekend, este foarte probabil ca acesta sa se fi aflat la bordul aeronavei care transporta delegatia rusa, chiar daca autoritatile de la Moscova nu au precizat acest lucru."Ne-am exprimat surprinderea si am cerut explicatii din partea Elvetiei in legatura cu incidentul in care a fost implicat avionul guvernamental rus", au scris sambata pe Twitter reprezentantii Ambasadei Rusiei in Elvetia.