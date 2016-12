Avertismentul tibetanilor: 10% din populaţia Terrei va dispărea în două luni

Avertismentul tibetanilor: 10% din populația Terrei va dispărea în două luni

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

700 de milioane de oameni, adică aproximativ zece la sută din populația Pământului, ar putea muri în mai puțin de două luni.Asta pentru că, potrivit unei avertizări făcute pentru agenția spațială americană NASA de un monah tibetan, pe 21 decembrie planeta va fi afectată de fenomenul "zona zero", când dispare câmpul electromagnetic al tuturor obiectelor.Drept urmare, la ora opt dimineața, ora Moldovei, peste Terra se va lăsa bezna și haosul.Potrivit predicțiilor monahului tibetan, cunoscut sub numele de Oracolul din Șambala, pe 21 decembrie Pământul va trece prin "zona zero", o stare a spațiului în care se stinge și nu poate să se râspândească niciun fel de energie. La fel, dispare câmpul electromagnetic al tuturor obiectelor.Timp de patru zile, bezna de pe planetă va fi străfulgerată de flash-uri de lumină iluzorie, asemenea unor fulgere.