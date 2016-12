Averea lui Vladimir Putin, la partaj. Află cât va primi soţia lui, după divorţ!

Averea lui Vladimir Putin, la partaj. Află cât va primi soția lui, după divorț!

Ştire online publicată Vineri, 07 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Salariul oficial al lui Vladimir Putin se ridică la 180.000 de dolari pe an, iar declarația de avere pe care este obligat s-o publice arată că deține trei mașini de fabricație rusească, un cont cu mai puțin de 200.000 de dolari, un apartament și un teren în Moscova. Pentru al treilea cel mai puternic om din lume, valoarea acestor bunuri este însă de-a dreptul derizorie. Adevărata lui avere este estimată la 70 de miliarde de dolari, scrie adevăriul.ro.Potrivit legislației din Rusia, la partaj soția are dreptul la jumătate din bunurile acumulate de soț în timpul în care au fost căsătoriți. Este însă foarte puțin probabil să se întâmple așa, iar cel mai bun exemplu în acest sens este partajul dintre soții Abramovici, în care Putin s-ar fi implicat direct. În 2007, atunci când Roman Abramovici a divorțat de soția sa, Irina, aceasta cerea jumătate din averea soțului, estimată atunci la aproape 19 miliarde de dolari. Putin l-ar fi avertizat pe Abramovici să-și facă ordine în casă, apoi a purtat o discuție lămuritoare cu amândoi. Irina a primit până la urmă un miliard de dolari și patru proprietăți imobiliare.