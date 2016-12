Austria, pregătită să construiască un gard pe o distanţă de 100 de kilometri la graniţa cu Ungaria

Austria, pregătită să construiască un gard pe o distanță de 100 de kilometri la granița cu Ungaria

22 Iulie 2016

Austria a finalizat pregătirile pentru construirea unui gard pe o distanță de 100 de kilometri la granița cu Ungaria ce se întinde pe o distanță de 300 de kilometri, a declarat un purtător de cuvânt al poliției austriece, citat de DPA.Gardul ar putea fi ridicat rapid în cazul în care numărul de migranți care ajung din Est crește de la actualul nivel de 20 pe zi la 30 pe zi. Austria a aplicat politici migratorii stricte pentru a menține numărul de solicitanți de azil sub 37.000 în acest an, comparabil cu 90.000, anul trecut.Viena încearcă să determine și să preseze Budapesta să ia înapoi solicitanții de azil care au intrat în Austria via Ungaria, conform Regulamentului Dublin. Șefii de guvern austriac și ungar, Christian Kern și Viktor Orban, urmează să se întâlnească la Budapesta, la 26 iulie, pentru a discuta probleme legate de migrație.