Au tras iar cu gloanţe oarbe

Sâmbătă, la Constanța, FC Farul - Rapid 0-0

Au tras iar cu gloanțe oarbe

Farul a ratat o nouă victorie în Liga 1 și rămâne în continuare în locurile retrogradante, cu perspective îngrijorătoare. Sâmbătă, la Constanța, „rechinii“ au ținut în șah Rapidul, dar punctul cucerit nu-i ajută prea mult. În prelungiri, Farul avut șansa imensă a unei victorii de aur, dar Gerlem a tratat ca la Liga a III-a faza pe care scria cu litere mari trei puncte. Pe un stadion „Farul“ mai populat ca în ultima vreme, sâmbătă seară, „rechinii“ și giuleștenii s-au bătut pentru o victorie care era ca aerul pentru ambele echipe. Farul să se salte de la retrogradare, Rapidul să prindă Liga Campionilor. Deși le-a ținut piept giuleștenilor, cu un mijloc muncitor, cu apărare bună și un portar care a intervenit când trebuia, „rechinii“ au păcătuit iar în atac. Fariștii au început tare și spiridușii Voiculeț (min. 3) și Băcilă (min. 8) s-au strecurat în careul Rapidului și au fost cât pe ce să deschidă scorul, Andrade respingând în corner de fiecare dată. Au fost singurele situații importante ale Farului din prima parte, și acelea venite de la doi mijlocași. Atacul a rămas, ca mai mereu în ultimele meciuri, restanțier. Vârful împins Gosic a fost un anonim, iar Chico, postat pe stânga acum, l-a secondat cu brio. Nicio ocazie, nicio fază. Doar rateuri, bâlbe și lipsă de inspirație. Rapidul a avut în minutul 6 o lovitură liberă periculoasă, puțin peste poartă, iar în minutul 15 Curcă a intervenit magistral la șuturile lui Cesinha și Burdujan. După pauză, în atacul Farului au intrat Gerlem și Nanu, în locul lui Chico și Gosic, însă nimic bun. Rapidul a primit în continuare o replică solidă, iar după ce a rămas în inferioritate numerică, în minutul 73, s-a văzut și pusă sub presiune, însă degeaba, dacă de la Farul tot nu a avut cine să dea gol. „Rechinii” și-au creat pe final două ocazii rarisime, în minutul 86 și în ultimul minut de prelungire, dar Gerlem a avut două execuții de râsu’-plânsu’ (mai mult plânsu’), când a lovit prost mingea din șase metri și, mai ales, când a scăpat singur, dar și-a prelungit balonul, iar Andrade a reușit să intervină. FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Ben Teekloh - Băcilă, Todoran, Voiculeț (min. 90+2, M. Nae), Chico (min. 58, Gerlem) - Gosic (min. 71, E. Nanu) Rapid (antrenor, Marian Rada): Andrade - Săpunaru, Maftei (cpt.), Leonard, Bozovic - E. Dică (min. 87, Ov. Herea), C. Lazăr, N. Grigore, Cesinha - Boya (min. 77, Joao Paulo), Burdujan (min. 60, Pancu) Cartonașe galbene: Gerlem (min. 83) / C. Lazăr (min. 30, 73); cartonaș roșu: C. Lazăr (min. 73) A arbitrat Aurelian Bogaciu (București); asistenți, Eduard Dumitrescu (Pitești), Cătălin Savu (Galați); rezervă, Andrei Ioniță; observatori, Florin Gâtejeanu, George Ionescu (toți, din București)