Au murit dând viaţă

Au murit dând viață

Au murit după ce au aflat că sunt mame. În 2008, în spitalele din România, femeile își pierd viața pentru a aduce pe lume copii. Din 2006 și până în prezent, șase mame au murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după naștere. Bilanțul negru continuă. În aceeași perioadă, 315 copii au murit în județul nostru înainte de a împlini vârsta de un an. Datele sunt furnizate de Autoritatea de Sănătate Publică a județului Constanța. Nașterea le-a fost fatală. Femeile nu și-au mai putut ține bebelușii în brațe. Micuții cresc acum fără să simtă ocrotirea mamei. Potrivit dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, în 2006, trei femei au murit după ce au născut. În 2007, a fost înregistrat un singur deces matern. Din fericire, timp de aproape un an și jumătate, nu a mai fost înregistrat niciun deces. Până ce, de curând, la interval de zece zile, două femei au murit după naștere, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Prima dintre ele era din Techirghiol și avea 41 de ani. Patru copii au rămas fără mamă A doua mămică avea 26 de ani și a murit în această lună, după ce adus pe lume al patrulea copil. Georgiana Mihaela Negoiță venise de la Ploiești și se stabilise în satul 2 Mai, alături de concubin și de cei trei copii. Nu se afla în evidențele medicului de familie din localitate. „Nu a venit la cabinet niciodată”, ne-a declarat dr. Leman Soium, medic la Dispensarul din 2 Mai. A născut la finele lunii august. Directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Bogdan Cîmpineanu, ne-a declarat că femeia s-a prezentat la Urgență cu membranele fisurate și a născut natural, fără să ridice mari probleme. Deși medicul susține că pacientei i s-a administrat în permanență tratament antibiotic, la câteva zile după naștere, femeia a fost răpusă de o infecție puternică și a murit. Rezultatul necropsiei – „stare toxico-septică și insuficiență multiplă de organ”. Conducerea Spitalului Județean a declanșat o anchetă internă, dar, ca de fiecare dată, aceasta a evidențiat că nu există niciun element care să indice că ar fi vorba despre culpă medicală. Conducerea spitalului spune că tânăra mămică a fost răpusă de infecție pentru că avea imunitatea foarte scăzută. Acum, Autoritatea de Sănătate Publică desfășoară anchete în ambele cazuri, iar rezultatele vor fi trimise în scurt timp Ministerului Sănătății. Din fericire, deși s-a născut prematur, bebelușul adus pe lume se simte bine, iar tatăl vine din când în când să îl viziteze la spital. „Cazul a intrat în atenția noastră, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, după ce am aflat că mama copilului a murit și că bebelușul provine dintr-o relație de concubinaj. Tatăl vine și își vizitează foarte des copilul născut prematur și ne-a spus că vrea să-l ia acasă. O mătușă îl va ajuta să aibă grijă de cei patru copii”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC. Situația privind mortalitatea maternă nu este mai bună nici la nivel național. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de Presă din cadrul Ministerului Sănătății, anul trecut, 22 de femei au murit după naștere și 11 în urma avorturilor. În primele șase luni ale acestui an, 11 femei au decedat după ce au adus pe lume copii, iar 3 după un avort. Cazurile au fost înregistrate în 12 județe din țară. Statistica a fost făcută de Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în domeniul Sănătății. 83 de bebeluși au murit în acest an în județul Constanța Bilanțul negru din maternități nu se oprește aici. Mii de bebeluși până în vârsta de un an mor în spitalele din România. Anul trecut, în țara noastră, 2.574 de copii au murit înainte de a împlini un an de viață, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății. Dintre aceștia, 95 în județul Constanța. De altfel, în județul nostru, mortalitatea infantilă este în creștere față de anul trecut. În 2006, din 7.809 bebeluși născuți, 137 au decedat, ceea ce înseamnă un indice de 17,54 la mia de născuți vii. În 2007, în maternitățile constănțene au murit 95 de copii, ceea ce înseamnă un indice de 11,95 la mia de locuitori. Mortalitatea infantilă este în creștere în 2008, comparativ cu 2007. În primele opt luni ale acestui an, 83 de bebeluși au murit, adică un indice de 14,87 la mia de născuți vii. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, indicele înregistrat în acest an este de 13,39 la mia de născuți vii. De la începutul anului, 29 de copii care aveau mai puțin de șase zile au decedat, după cum ne-a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean. Dr. Tanța Culețu ne-a declarat că, în cele mai multe cazuri, copiii erau născuți prematur și aveau asociată o malformație congeni-tală, mai ales cardiacă. Cauzele care duc la nașterea de copii prematuri sunt vârsta prea scăzută sau prea înaintată a mamelor, fumatul în timpul sarcinii, consumul de alcool. Viitoarele mămici, sfătuite să meargă la medic În ceea ce privește decesul mămicilor, cele mai multe mor din cauza complicațiilor apărute după naștere. Medicii spun că, pentru a evita apariția problemelor de acest fel, este esențială prezentarea la medic pentru monitorizarea celor nouă luni de sarcină. „Pacienta poate fi o cardiacă nedepistată, poate fi vorba despre tuberculoză sau despre cardiopatie ischemică”, a explicat dr. Tanța Culețu. Foarte importantă pentru sănătatea viitoarei mămici și a bebelușului este prezentarea la consultul medical pe toată perioada sarcinii, pentru a preîntâmpina apariția eventualelor probleme. În mediul rural, multe mămici nu ajung niciodată la cabinetul medicului de familie. „Demult, la țară existau asistente care, atunci când auzeau că în sat e o femeie gravidă, mergeau acasă și o luau în evidență, femeia era adusă la circă pentru a fi consultată, iar apoi mergea la medicul specialist. Acum, ele sunt luate în evidență la cabinetul medicului de familie, pentru că așa prevede legea”, a declarat dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al ASPJ.