Au de spălat ruşinea acelui 0-4 din sezonul trecut

Sâmbătă, la Craiova, Universitatea - FC Farul

Au de spălat rușinea acelui 0-4 din sezonul trecut

Două formații, U Craiova și Farul, care au pierdut cu 0-2 etapa trecută, se întâlnesc, sâmbătă, în Bănie, încercând să se reabiliteze după eșecul de la Bistrița (oltenii) și după înfrângerea pe teren propriu cu Rapidul („rechinii“). Farul are de luat și o revanșă după ce, în primul meci al sezonului trecut, a pierdut la scor, 0-4, la Craiova. Fără Maxim, accidentat, antrenorul Ion Marin va trebui să facă unele mutări în defensivă, cele mai mari șanse de a-l înlocui pe Max avându-le Farmache. De văzut, de asemenea, dacă, la mijlocul terenului, va evolua același sistem ca în primele două meciuri sau, pentru mai multă siguranță, se va opta pentru folosirea unui al doilea închizător. Ion Marin a declarat că Farul se va bate până la ultima picătură de energie pentru un rezultat pozitiv în Bănie. „Pentru noi, ar însemna foarte mult să nu pierdem, având în vedere că vom primi apoi vizita unei echipe care se pare că e în formă, FC Vaslui. E adevărat, moldovenii vin la Constanța și după o partidă în Cupa UEFA. Pentru noi, meciul cu Rapid nu se va mai repeta. Lipsa suporterilor e o mare pierdere pentru Universitatea”, a spus „Săpăligă“. De cealaltă parte, tehnicianul Nicolo Napoli, care a renunțat la Andrei Ionescu, vrea neapărat victoria, după eșecul de la Bistrița. „Meciul cu Farul este unul în care trebuie să facem neapărat puncte, fiindcă am pierdut la Bistrița și ne așteaptă un alt joc greu, săptămâna viitoare, la Cluj. Cred că am scăpat de sechelele de anul trecut, când echipa a câștigat în prima etapă și a pierdut apoi de șapte ori. Nimeni nu mai concepe să se repete așa ceva”, a declarat antrenorul Italian. Craiova, stadion „Extensiv“, sâmbătă, 9 august, ora 18, în direct la gspTV U Craiova (antrenor, Nicolo Napoli): Bornescu - Dănănae, Găman, Mitchell, J. Rose - Prepeliță, D. Stoica (cpt.), Dilevski (Gângioveanu) - Woobay, Fl. Costea, Baird (Dina) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Pătrașcu, Barbu, Șchiopu (cpt.), Farmache - Cruceru (Ben Teekloh) - Băcilă, Rusmir, Voiculeț, Gerlem - Gosic Arbitrează Ovidiu Hațegan (Arad); asistenți, Ioan Onicaș (Zalău), Dorin Mudura (Oradea); rezervă, Tiberiu Lajos (Timișoara); observatori, Alexandru Boc, Marius Cheregi (ambii, din București)