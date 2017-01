Au apărut primele imagini spion cu noua Skoda Fabia / Galerie foto

Ştire online publicată Luni, 07 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Noua generatie de Fabia este aproape gata de lansare. Cehii insa pana in momentul lansarii oficiale fac teste de drum cu noul sub-compact de familie. Si ultimele imagini cu masina surprinsa necamuflata ne arata ce ne asteapta la finele acestui an, potrivit 4tuning.ro.Skoda Fabia 2015 are un profil asemanator cu sora spaniola, Ibiza, dar din fata se aseamana cu celelalte modele ale marcii. Grila frontala cu un profil nou este aceeasi ca si la Octavia, in timp ce partea din spate parca ne duce cu gandul la o generatie veche de Fiat Stilo.