„Atunci când gafezi, nu poţi câştiga puncte“

Ion Marin:

„Atunci când gafezi, nu poți câștiga puncte“

Antrenorul Farului a criticat erorile individuale copilărești din jocul „rechinilor”. „Săpăligă” consideră că FC Vaslui a câștigat jocul când a înscris pentru 3-1. „Rechinii” au facilitat golurile gazdelor prin marile lor greșeli personale. „Încă o dată se dovedește că, atunci când greșești, nu poți să câștigi puncte. Nu poți să fii în- tr-un loc liniștit în clasament dacă nu elimini aceste gafe”, a declarat Ion Marin, la conferința de presă de după meci. Tehnicianul a remarcat că, în primele zece minute, Farul a tras de trei ori la poartă, iar Vasluiul niciodată, însă, apoi, au început să curgă erorile individuale în tabăra constănțeană. „O mare gafă a lui Nanu, pe 16 m, care are mingea sub control și o pierde, duce la primul gol. La 2-0, Băcilă se elimină din joc printr-o alunecare imprudentă, mingea rămâne la adversar, centrare și iar gol. Intrăm în joc la 2-1, dar, din păcate, în 30 de secunde, primim și golul trei. Practic, din acel moment, cred că Vasluiul a câștigat jocul. A venit apoi și a patra reușită a gazdelor, un șut care cred că e din nou o gafă de portar. În partea secundă, echipa a încercat să joace în continuare, să pună probleme, am reușit să dăm și noi golul doi, dar, din păcate, atât. Acum, meciul cu Poli Iași e decisiv pentru Farul”, a mai spus Ion Marin. *** 45 de minute extraordinare „Mi-a fost frică de acest meci, dar băieții s-au concentrat foarte bine. Am avut o primă repriză extraordinară, cu patru goluri și foarte multe ocazii. Îmi place acest lucru, să creăm și să înscriem, să jucăm în față. E ceea ce le-am cerut băieților. Nu a fost delăsare în partea secundă, însă nu poți să mergi cu 200 la oră tot timpul. Mai apare câte un copac sau o curbă în fața mașinii și nu știi cum iei virajul. Wesley a jucat foarte bine, dar l-am scos pentru a îngheța jocul cu Ghencev și pentru a-l bloca pe Gerlem” Viorel Moldovan, antrenor FC Vaslui