ATENTATUL DIN BOSTON: Djohar Ţarnaev vorbeşte din închisoare

ATENTATUL DIN BOSTON: Djohar Țarnaev vorbește din închisoare

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mama lui Djohar Țarnaev, unul dintre presupușii autori ai atentatului de la Boston, a pus la telefon, pentru postul britanic de televiziune Channel 4, înregistrarea unei conversații pe care a purtat-o în rusă cu fiul său, deținut la închisoarea-spital Devens, în Statele Unite. "Totul este bine, te rog să nu spui nimic", îi spune în rusă Djohar Țarnaev mamei sale, potrivit traducerii în engleză a postului, afișate pe ecran.Întrebat dacă suferă, Djohar Țarnaev răspunde în rusă "nu, bineînțeles că nu. Pot să mănânc deja, pot (să fac acest lucru) de mult timp". "Îmi dau orez și pui, acum, totul este bine", adaugă el. Mama lui Djohar Țarnaev, care susține în continuare că fiii ei sunt nevinovați, a declarat că fiul ei este ajutat financiar. "L-am întrebat dacă îi putem trimite ceva, iar el a răspuns «mamă, nu îți face griji pentru mine, am bani, cineva a deschis un cont pentru mine și mi se trimit bani aici, am mulți bani»", spune ea în acest interviu. "L-am întrebat cât, iar el mi-arăspuns că mii de dolari", a adăugat ea.Ea a mai spus că fiul său "citește Coranul în închisoare și cere ajutorul lui Allah". El este acuzat că a pus, pe 15 aprilie, împreună cu fratele său, Tamerlan, în vârstă de 26 de ani, două bombe improvizate în oale de gătit sub presiune, în apropiere de linia de sosire a celebrului maraton din Boston, a căror detonare a produs trei morți și 264 de răniți, scrie Mediafax.