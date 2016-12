Atentate la Paris. Fratele lui Salah Abdeslam i-a cerut acestuia "să vorbească"

Mohamed Abdeslam i-a cerut fratelui său Salah, suspectul-cheie în atentatele de la Paris, din 13 noiembrie 2015, „să vorbească“, după ce acesta și-a exercitat dreptul la tăcere în fața judecătorului, relatează AFP.„I-am cerut fratelui meu să vorbească”, a declarat, pentru RTL, Mohamed Abdeslam. „În timpul vizitelor mele în Belgia, am văzut un Salah Abdeslam gata să vorbească. După câteva luni, am văzut în fața mea o altă persoană, am constatat că Salah era mai retras, era închis în sine”, a adăugat el.Inculpat pentru asasinate teroriste și suspect-cheie în atentatele pariziene soldate cu 130 de morți, Salah Abdeslam (27 de ani) este ținut în izolare, de la 27 aprilie, într-o închisoare din sudul Parisului și plasat sub supraveghere video 24 de ore din 24.Singurul membru încă în viață al comandoului de teroriști din 13 noiembrie 2015, Abdeslam refuză totodată să răspundă la întrebările magistratului antiterorist însărcinat cu ancheta cu privire la atacurile de la Paris și Saint-Denis, o periferie a capitalei franceze. El și-a exercitat dreptul la tăcere în timpul interogatoriului.Nu se cunoaște încă rolul exact al lui Abdeslam în seara zilei de 13 noiembrie 2015.Islamistul în vârstă de 27 de ani a fost dat în urmărire pentru implicare în atacurile teroriste comise pe 13/14 noiembrie la Paris, unde teroriștii au omorât 130 de persoane. Atentatele au fost revendicate de rețeaua teroristă sunnită Statul Islamic, activă în Siria și Irak.Salah Abdeslam este cel care a închiriat vehiculul Volkswagen Polo cu care teroriștii s-au deplasat la sala de concerte Bataclan din Paris, unde au fost ucise 90 de persoane.După ce a transportat cu mașina trei atentatori sinucigași care s-au aruncat în aer la Saint-Denis, unde avea loc un meci de fotbal Franța - Germania, pe Stade de France, el a rătăcit prin Paris, se pare, în cursul nopții. Abdeslam a fost ajutat să părăsească Franța, a doua zi după atentate, de doi amici ai săi veniți din Belgia.