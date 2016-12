Atentate în Paris. Piciorul unui terorist, găsit după 15 zile de la atacuri

Ştire online publicată Miercuri, 02 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Anchetatori au descoperit, aproape întâmplător, la mai puțin de trei săptămâni de la atacurile de la Paris și Saint-Denis, piciorul unuia dintre atacatorii sinucigași de la Bataclan, "uitat" de poliția tehnică și științifică sub un amplificator, scrie site-ul LaDauphine.com.Poliția judiciară ar fi reușit să recupereze piciorul, uitat de poliția judiciară în sala de concerte, mulțumită insistențelor organizatorilor spectacolului care au vrut să-și recupereze materialul plasat sub sechestru.Potrivit săptămânalului, piciorul ar putea fi al lui Samy Amimour, un presupus atacator sinucigaș care ar fi revenit din Siria și care s-ar fi detonat la Bataclan, unde, pe 13 noiembrie, au fost ucise 89 de persoane care asistau la un concert al trupei Eagles of Death Metal, scrie adevarul.ro