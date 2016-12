Atentate în Franţa / PlayStation 4 a devenit noul dispozitiv de comunicare pentru teroriști

Atentate în Franța / PlayStation 4 a devenit noul dispozitiv de comunicare pentru teroriști

15 Noiembrie 2015

VOIP, Facebook Messenger, Google Chat, WhatsApp par depășite - noul dispozitiv de comunicare pentru teroriști este PlayStation 4, scrie Agerpres.ro.Atacurile tragice de vineri asupra parizienilor nu doar că s-au soldat cu 129 de morți și sute de răniți, dar au lăsat lumea perplexă prin ușurința cu care atacatori afiliați grupării Statului Islamic (IS) pot lovi în inima Parisului la circa 4.100 de km depărtare de Siria, unde are baza această organizație.Nu numai atacurile arată că teroriștii aveau arme și muniții avansate, ci și sprijinul logistic de nivel înalt pe care l-au primit. Pentru a coordona un astfel de efort terorist de masă este nevoie de un puternic dispozitiv de comunicare care este ascuns de autorități, monitorizând comunicațiile IS 24 de ore din 24 timp de șapte zile pe săptămână. Din primele rapoarte, se pare că teroriștii IS au folosit una dintre cele mai populare console de jocuri din lume, Sony PlayStation 4.În timp ce Franța și țările partenere caută complici ai teroriștilor care i-au asistat prin acordarea de sprijin logistic, un raid în apropiere de Bruxelles ar fi furnizat dovada că acesta ar fi inclus cel puțin o consolă PlayStation 4 (PS4).Ministrul federal belgian al afacerilor interne, Jan Jambon, a declarat că PS4 este folosit de agenți ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham, cum mai este cunoscută gruparea Statul Islamic) pentru a comunica și a fost aleasă datorită faptului de notorietate că este greu de monitorizat. "Ceea ce mă ține treaz noaptea este tipul din spatele calculatorului său, în căutarea de mesaje de la [Statul Islamic] și de la alți predicatori ai urii", a declarat, vineri, ministrul belgian, potrivit unui săptămânal din Bruxelles. "PlayStation 4 este chiar mai dificil de urmărit decât WhatsApp", a adăugat el.Sistemele de voce bazate pe IP (protocoale internet) ale PlayStation sunt dificil de monitorizat comparativ cu formele tradiționale de comunicare, cum ar fi telefoanele mobile și computerele. Iar teroriștii își pot trimite mesaje unul altuia în cadrul jocurilor de pe PlayStation fără a vorbi sau tasta vreun cuvânt. Cu toate acestea, nu este clar modul în care PS4 i-a ajutat de fapt pe teroriști la Paris în timpul nopții fatidice.