Atentat în inima Europei. Bruxelles, zguduit de trei atacuri cu bombă. Peste 30 de morţi şi sute de răniţi

Atentat în inima Europei. Bruxelles, zguduit de trei atacuri cu bombă. Peste 30 de morți și sute de răniți

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 34 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma exploziilor produse pe un aeroport și în stații de metrou din orașul belgian Bruxelles, în ceea ce par a fi atacuri teroriste coordonate, afirmă surse citate de presa belgiană. Alte două explozii au fost semnalate în stațiile de metrou Schuman și Maalbeek, foarte aproape de sediul Comisiei Europene.Două explozii au avut loc pe aeroportul Zaventem din Bruxelles, puțin înainte de ora locală 8 dimineața. După aproximativ o oră de la incidentul de la aeroport a avut loc o explozie și la metroul din Bruxelles,în apropiere de instituțiile europene și ambasada americană. Cel puțin 11 morți și 81 de răniți este bilanțul provizoriu anunțat de ministrul belgian al Sănătății după explozia de la aeroport, după ce parchetul anunțase 13 morți. Atacul de la aeroportul Zaventem a fost unul de tip sinucigaș, a confirmat procurorul general al Belgiei.Televiziunea publică belgiană, care citează surse din Metroul bruxellez, a anunțat că în explozia de la metrou ar fi murit cel puțin 20 de persoane, iar alte 55 au fost rănite.Atentatele din Bruxelles vin la doar câteva zile după arestarea creierului atentatelor de la Paris, Salah Abdeslam, în suburbia bruxelleză Molenbek. Autoritățile belgiene nu exclud ipoteza unei răzbunări.O primă explozie a avut loc în zona terminalului de plecări, urmată de o a doua, în timp ce oamenii fugeau din aeroport. Aeroportul internațional Zaventem din Bruxelles a fost evacuat și toate zborurile au fost anulate. Una dintre explo-zii ar fi avut loc în zona de înre-gistrare a pasagerilor American Airlines. La o oră după cele două deflagrații, a avut loc o explozie și la metroul din Bruxelles, în stația Maelbeek, lângă instituțiile europene.Niciun român printre victimeNiciun cetățean român nu se află printre victimele de la Bru-xelles, a anunțat prim-ministrul Dacian Cioloș. El a precizat că oficialii români care lucrează la instituțiile europene sunt de asemenea în siguranță.„Autoritățile române au luat toate măsurile pentru a se asigura protecția cetățenilor români care trăiesc în Belgia. Am avut de dimineață o discuție cu domnul ambasador Tinca, amba-sadorul nostru la Bruxelles. Acolo, misiunile diplomatice ale României, atât ambasada cât și reprezentanța permanentă sunt mobilizate să dea ajutor cetățenilor români care au nevoie. M-am asigurat că nu există victime cetățeni români nici la aeroport, și nici răniți în stația de me- trou”, a spus premierul în des-chiderea unei conferințe la care trebuia să participe conform programului inițial.„De ce ne-a fost frică n-am scăpat“Belgia a fost ținta unor atentate „oarbe, violente și lașe”, a declarat ieri premierul belgian Charles Michel, citat de AFP.„De ce ne-a fost frică n-am scăpat”, a spus Michel, care a declarat că s-au înregistrat numeroși morți, dar și răniți, între care unii aflați în stare gravă.Potrivit RTBF, a fost convocat Consiliul Național de Securitate al Belgiei, a anunțat cabinetul minis-trului de interne Jean Jambon.Premierul Michel și ministrul justiției Koen Jeens sunt prezenți la reuniunea centrului de criză unde urmăresc situația minut cu minut alături de reprezențanții serviciilor de securitate și ai poliției. Prezidat de premier, Consiliul național de securitate este compus din ministrul justiției, ministrul apărării Steven Vandeput, ministrul de interne și ministrul de externe Didier Reynders.Fiica lui Mircea Rednic, mărturii cutremurătoare din infernAntrenorul Mircea Rednic a relatat la Digi24 că fiica sa Luana se afla pe aeroportul din Bruxelles și că vorbea cu ea la telefon chiar în momentul în care s-au auzit exploziile. Ea a povestit și că a văzut mai multe persoane rănite. „Am alergat și nu m-am uitat în jur. Am văzut răniți și nu mi-am dat seama dacă mai erau în viață. Doar am alergat. Îmi era frică să nu alerg spre un loc unde era o bombă. Acum suntem pe pistă. Ne-a scos afară. Sunt multe ambulanțe și mulți pompieri. La un restaurant și o farmacie mi se pare că au fost bombele. Căzuse tavanul și era praf, dar nu mai era fum, când am ieșit noi. Nu știu nimic. Eu nu mai plec. Am lăsat bagajul în aeroport. Nu mă mai interesează. Îl aștept pe tata să vină să mă ia cu mașina. Sunt doar angajați de la aeroport lângă noi. Nu sunt forțe de ordine”, a declarat Luana Rednic, la Digi24.TAROM a anulat cinci zboruri spre BruxellesCompania aeriană TAROM anunță că au fost anulate cinci zboruri, aeronavele fiind programate să decoleze marți și miercuri, însă pasagerii „vor fi acceptați la îmbarcare pe toate cursele operate de TAROM din Amsterdam, Paris, Frankfurt, Munchen și Londra din 22 si 23 martie”.„Având în vedere atentatele sângeroase care au avut loc în această dimineață la Bruxelles, com-pania TAROM comunică pasagerilor că zborurile TAROM OTP-BRU-OTP (RO372, RO373, RO374 din data 22 martie 2016 și RO371, RO372 din 23 martie) se anulează.Pasagerii care dețin bilete pe aceste zboruri vor fi acceptați la îmbarcare pe toate cursele operate de TAROM din Amsterdam, Paris, Frankfurt, Munchen și Londra din 22 și 23 martie”, a anunțat compania printr-un comunicat de presă.Măsura a fost luată după ce zborul către Bruxelles, prevăzut să decoleze marți la ora 16.50 din România, a fost anulat. De asemenea, o altă cursă a fost redirecționată către aeroportul din Amsterdam.