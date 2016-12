ATENTAT EŞUAT. Trei femei au fost încarcerate

ATENTAT EȘUAT. Trei femei au fost încarcerate

Marţi, 13 Septembrie 2016

În plus, Ines Madani, 19 ani, și Sarah Hervouet, 23 de ani, care au agresat polițiști în timp ce erau reținute, au fost inculpate pentru tentativă de asasinare a unei persoane învestite cu autoritate publică în relație cu o organizație teroristă. Amel Sakaou, 39 de ani, a fost inculpată pentru complicitate la această infracțiune.Cele trei femei au fost reținute joi după descoperirea cu câteva zile înainte în centrul Parisului a unei mașini încărcate cu butelii pline cu gaz.Mohamed Lamine Aberouz, 22 de ani, partenerul lui Sarah Hervouet, a fost și el pus sub acuzare pentru omisiunea de a denunța o infracțiune teroristă.Pentru anchetatori, cele trei femei intenționau să treacă din nou la acțiune, după eșecul atacului cu mașina capcană.Comandoul de femei, dintre care cele mai tinere erau cunoscute pentru radicalizarea lor islamistă, aveau ca ținte potențiale gări din Paris și din regiunea capitalei, precum și polițiști, și intenționau să-și procure centuri explozive sau să intre cu mașini în clădiri, potrivit unor surse apropiate anchetei.Conform primelor elemente ale anchetei, Ines Madani a abandonat mașina care nu a explodat pe o străduță de pe malul stâng al Senei împreună cu o complice, Ornella Gilligmann, pusă sâmbătă sub acuzare și încarcerată.Chiar înainte de a fi reținută, Sarah Hervouet l-a atacat pe unul dintre polițiști cu un cuțit, rănindu-l la umăr. Ines Madani s-a aruncat asupra altui membru al forțelor de ordine, tot cu un cuțit în mână, înainte de a fi rănită de polițist.Suspectat și el că a vrut să treacă la acțiune, un adolescent radicalizat în vârstă de 15 ani, arestat sâmbătă în arondismentul al XII-lea din Paris, a fost, de asemenea, pus sub acuzare luni pentru conspirație teroristă criminală într-o anchetă distinctă și a fost încarcerat, a anunțat pe de altă parte parchetul din capitala Franței.Anchetatorii întrevăd un punct comun între cele două dosare, și anume contactele avute pe internet de aceste femei și de minor cu jihadistul francez Rachid Kassim, 29 de ani, suspectat că i-a condus pe aceștia, aflându-se în zona siriano-irakiană, prin intermediul rețelelor sociale și ale aplicațiilor de mesagerie instant, scrie Agerpres.