Atacul cibernetic mondial de luna trecută a fost lansat din Coreea de Nord

Ştire online publicată Vineri, 16 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Oficiali britanici din domeniul securității consideră că la originea atacului informatic care a dus luna trecută la blocarea parțială a NHS (sistemul național de sănătate britanic) și a altor instituții de pe plan mondial s-au aflat hackeri nord-coreeni, a informat postul BBC, citat de agerpres.Surse din sfera securității au declarat pentru BBC că Centrul național britanic pentru securitatea informatică (NCSC), care a condus o anchetă internațională lansată în urma respectivului atac, consideră că în spatele acestuia s-a aflat o grupare cunoscută sub numele Lazarus, care ar mai fi vizat și compania Sony Pictures, în 2014, într-un moment în care casa de filme se pregătea să lanseze pelicula ''The Interview'', o satiră despre conducerea nord-coreeană. Filmul a fost lansat în cele din urmă cu întârziere și discreție.Se crede că aceeași grupare de piraterie informatică ar fi încercat să sustragă și bani din bănci, prin intermediului ''virusului de răscumpărare'' (''ransomware'') WannaCry care a blocat în mai sisteme informatice din întreaga lume, cerând efectuarea unor plăți în schimbul deblocării, atac care a afectat în mod deosebit NHS din Marea Britanie.Oficialii NCSC au ajuns la concluzia că WannaCry nu a vizat în mod special Marea Britanie sau NHS și este posibil să fi fost o tentativă ratată de sustragere de fonduri, având în vedere că până acum hackerii nu par să fi intrat în posesia unor bani din "recompensele" cerute.Deși gruparea Lazarus își are sediul în Coreea de Nord, rolul exact al conducerii de la Phenian în comandarea atacului este mai puțin clar.Și agenția americană de securitate NSA a făcut recent legătura între respectivul atac și Coreea de Nord, dar probabil în urma unei anchete mai puțin aprofundate decât cea lansată de NCSC, în parte pentru că SUA nu au fost la fel de afectate de incident.