Atacatorul de la New York, FOST MILITAR, spune că a "auzit voci"

Ştire online publicată Vineri, 19 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul care a intrat cu mașina în zona pietonală a pieței Times Square din New York transformând centrul orașului într-o baltă de sânge a declarat poliției că "a auzit voci", potrivit unor surse judiciare citate de BBC News.Incidentul a amintit de recentele atentate din Londra, Nisa și Berlin, dar în cazul tragediei din New York nu sunt indicii că ar fi vorba de un act terorist. Tânăra de 18 ani care și-a pierdut viața era din Michigan și se afla în excursie împreună cu familia. Și sora ei de 13 ani a fost rănită.Șoferul era un fost militar cu cazier judiciar. El a lovit 23 de persoane, dintre care o femeie a decedat.Este un tânăr de 26 de ani, născut la New York. A fost spus testelor și s-a constatat că era sub influența unor substanțe interzise.