Atac terorist în Turcia: 50 de morţi şi aproape 100 de răniţi

Atac terorist în Turcia: 50 de morți și aproape 100 de răniți

Ştire online publicată Luni, 22 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în atacul comis, sâmbătă, la Gaziantep, în sud-estul Turciei, a anunțat, duminică, guvernatorul provinciei, relatează AFP și The Associated Press. Totodată, aproape alte 100 de persoane au fost rănite.Inițial, agențiile internaționale de presă, care citează un bilanț în creștere difuzat de biroul guvernatorului local, anunțau că cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 94 au fost rănite, sâmbătă seara, într-o explozie produsă la o nuntă în Gaziantep, în sudul Turciei, aproape de frontiera siriană. Agenția EFE preia totodată un comunicat al președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care indică gruparea Statul Islamic (Daesh) ca „probabil” autor al atentatului.„Vreau să subliniez încă o dată că nu există nicio diferență între tentativa de lovitură de stat din 15 iulie, în care am pierdut 240 de cetățeni, comisă de FETO (n.r. - rețeaua predicatorului auto-exilat Gulen, pe care guvernul o denumește FETO - Organizația Teroristă Fethullah Gulen, potrivit siglei în limba turcă), între PKK (n.r. - Partidul Muncitorilor din Kurdistan, considerat organizație teroristă de către Turcia, SUA și UE), care numai în ultima lună a ucis 70 de membri ai forțelor de securitate, și atentatul din Gaziantep, probabil comis de către Daesh”, arată comunicatul șefului statului turc.Acesta asigură că astfel de provocări nu vor reuși să compromită unitatea, conviețuirea și fraternitatea din țară. Premierul turc Binali Yildirim a condamnat de asemenea atentatul într-un comunicat în care cere națiunii „răbdare și tărie”, transmite EFE, consultată de Agerpres, iar vicepremierul Mehmet Simsek a subliniat „conviețuirea” diverselor grupuri etnice, precum turcii, kurzii și arabii, în Gaziantep, oraș situat la circa 50 de kilometri de frontiera cu Siria, lăudând răspunsul populației care s-a poziționat imediat împotriva atacului.Formațiunea pro-kurdă Partidul democratic al poporului (HDP) a indicat într-un comunicat că mirii de la nunta care a fost ținta atentatului erau membri ai săi.