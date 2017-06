Atac terorist în Londra. Un taximetrist a încercat să-i oprească pe terorişti: "Am vrut să-i lovesc cu maşina"

Atac terorist în Londra. Un taximetrist a încercat să-i oprească pe teroriști: "Am vrut să-i lovesc cu mașina"

Un taximetrist a povestit că a încercat să-i oprească pe cei trei bărbați, după ce i-au văzut înarmați cu cuțite cu “lama mare”, atacând oamenii.Bărbatul mergea spre Borough High Street, cunti când i-a văzut pe cei trei, așa că a încercat să-i oprească. “”M-am gândit să încerc să-i lovesc cu mașina. Am întors taxiul, am fost cât pe ce să-i lovesc pe unul dintre ei, dar s-a dat la o parte, iar trei ofițeri au venit alergând spre ei. (…) Țipam la toată lumea să plece din zonă, să stea departe, să alerge în partea cealaltă. Se aflau câteva sute de persoane acolo”, a declarat taximetristul, potrivit The Mirror.Bărbatul a povestit și că a văzut cum duba teroriștilor a intrat în oamenii aflați pe London Bridge, înainte ca teroriștii să coboare și să înjunghie oamenii.Cei trei teroriști au fost împușcați mortal de polițiști, însă identitatea lor nu este cunoscută. La scurt timp după ce duba a lovit pietonii aflați pe London Bridge, polițiștii au evacuat întreaga zonă, printre care stații de metrou, clădiri, dar și localuri.