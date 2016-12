Atac rasist împotriva unei familii de români, în Irlanda de Nord

1

de ce oare ?

Comporamentul multor conationali de-ai nostrii a dus ( si nu de ieri ) la o saturatie a populatiilor ,, gazda ,, Noroc cu migrantii ca le-a mai distras atentia de la noi ,dar acum am revenit si ne-am reocupat primul loc la absorbtia antipatiilor tarilor civilizate. Cred ca rasismul il provocam noi deoarece acesta nu se manifesta si fata de altii ( polonezi , unguri , cehi , slovaci sirbi ...etc. ) sa nu ne lamentam si sa recunoastem ca nici noua nu ne-ar place sa intre in casa noastra unul ,sa se cace in mijlocul sufrageriei si la plecare sa-ti si ciordeasca butelia ! pacat ca intra in aceeasi oala toti romanii.Numai de noi depinde sa ne reabilitam.