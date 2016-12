ATAC ÎN FRANȚA / Martor: „E groaznic să vezi un copil care îți întindea mâna să-l ajuți și nu puteai”

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Puiu Mușat, un român stabilit la Nisa, martor al atacului în care și-au pierdut viața 84 de oameni și alți peste 100 au fost răniți, a povestit la Digi24 clipele de groază prin care a trecut.„Stare de șoc! Nu pot exprima în cuvinte ce am putut vedea, ce s-a putut întâmpla. Cu un minut (înainte, n.r.) am traversat de pe partea cu marea pe partea hotelului și n-am apucat să văd decât în momentul în care m-am întors să merg contrasens, am văzut o femeie moartă, după care un alt bărbat și am zis: accident, dar ce caută mașina pe promenadă, că-i închisă? După care a început panica, nebunia, copil mort, oameni morți, creieri întinși pe asfalt, o mână într-o parte, un picior în altă parte... Carnagiu, totul e groaznic”, a povestit Puiu Mușat, prin telefon la Digi24.„Mă aștepta cineva cu mașina ca să plecăm spre casă, s-a terminat focul de artificii și să ne îndreptăm spre casă, ne-am suit în mașină după care colegul și-a adus aminte că fetele lui sunt în mulțime, a coborât, a lăsat mașina în mijlocul străzii, a fugit după fete, nu răspundea nimeni la telefon. El a văzut mult mai mult, eu am rămas în stare de șoc în mașină, socat sunt și acum”, a mai spus el.Bărbatul a spus că, de frică, oamenii săreau în mare sau fugeau în hotelurile și restaurantele de pe promenadă.„E groaznic să vezi un copil care îți întindea mâna să-l ajuți și nu puteai... a murit în ochii mei”, a spus Puiu Mușat.Bărbatul a adăugat că simte „neliniște și durere în suflet pentru cei care și-au pierdut viața”, mai ales că a aflat dimineață că printre răniți sunt și doi români.