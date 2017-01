Atac armat la Marea Moschee din Quebec: Sunt şase morţi

Atac armat la Marea Moschee din Quebec: Sunt șase morți

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Șase persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac armat la moscheea din Quebec, a declarat președintele Centrului cultural islamic, relatează The Associated Press. Premierul Justin Trudeau a calificat atacul drept „atentat terorist”.Un martor al atacului a declarat pentru Radio Canada că cei doi atacatori, care aveau un pronunțat accent Québécois, au strigat „Allahu Akbar” în timp ce au deschis focul asupra celor care se rugau în moschee.Atacatorii au fost arestați la scurt timp de forțele de poliție, unul în apropierea moscheii, iar celălalt în partea de sud-est a orașului. Poliția nu are indicii că ar mai fi implicate și alte persoane în atac, scrie Montreal Gazette.În afară de cei șase care au murit și cei opt răniți, în moschee se mai aflau 39 de persoane care se rugau, în momentul atacului și care au scăpat fără răni.„Condamnăm acest atentat terorist îndreptat împotriva musulmanilor care se aflau într-un loc de cult și de refugiu”, a spus Trudeau într-un comunicat.În timp ce ancheta este în curs de desfășurare și „detaliile continuă să fie confirmate, este sfâșietor să vedem că un astfel de gest de violență fără sens a fost comis”, a adăugat șeful guvernului canadian.