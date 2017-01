Astăzi, cucul vesteşte cum ne va merge tot anul

Astăzi, cucul vestește cum ne va merge tot anul

Blagoveștenia, cunoscută în popor ca Ziua cucului, este o zi specială a lunii martie, alături de Mărțișor, Mucenici și Alexe Boje. De aceea, ziua sa este una foarte importantă, chiar dacă se află într-o lună în care „concurența” este destul de mare, martie oferind o listă întreagă de sărbători populare. Asta pentru că martie este luna în care începe primăvara, și cu acest anotimp întregul ciclu anual al naturii și al vieții satului, intim legat de ea. Blagoveștenia reprezintă un început și în calendarul bisericesc, fiind ziua zămislirii Mântuitorului, adică începutul vieții sale pământești. Cucul este cea mai importantă pasăre din imaginarul popular și nicio alta nu este atât de des pomenită în cântece, legende sau proverbe. Astăzi, cucul începe să cânte din nou. De Ziua Crucii (14 septembrie), el s-a transformat în uliu și de aceea nu a mai fost auzit, dar acum și-a recăpătat înfățișarea. Este important ca în această zi, când auzim cucul cântând prima dată, să avem stomacul plin și hainele curate. Dacă ne prinde cu stomacul gol, vom avea un an sărăcăcios și cu lipsuri. De asemenea, este semn rău să auzim cucul din spate sau din partea stângă. În acest caz, este semn de moarte. Din contră, dacă îl auzim din față sau din dreapta vom avea o viață lungă. Întrebarea este ce se întâmplă dacă în ani diferiți îl auzim atât din față, cât și din spate? Asta nu ne spune înțelepciunea populară. Dar ne mai spune că trebuie să avem bani în buzunar când îl auzim în această zi, ca să avem bani tot anul. Cucul este confidentul celor îndrăgostiți, iar la țară era obicei ca fetele care mergeau la horă în sat să aibă la ele un cap de cuc, pentru a fi jucate. De asemenea, muzicanții aveau la ei cap de cuc, ca să fie cât mai des solicitați. Dacă în Ziua cucului e frumos, va urma un an bun; dacă până la amiază plouă și apoi va fi frumos, are să fie toamna lungă, dar de va fi ploaie și soare amestecat, anul nu va fi unul bunul. Anul nu va fi bun până la capăt decât dacă ziua întreagă va fi frumoasă și însorită. Dacă ziua va fi într-adevăr frumoasă, atunci holdele vor fi roditoare și vor fi fructe. Dacă cucul va înceta să cânte înainte de Sânziene (24 iunie), e semn că vara va fi caldă în prima parte și secetoasă în a doua parte. Cum va fi vremea de Blagoveștenie, așa va fi și în ziua de Paște. Dacă se ridică ceața înainte de a ieși soarele, primăvara va fi timpurie. Ciobanii se suie în această zi pe stogul de fân și amenință iarna cu toporul, încercând să o gonească, pentru că iarba este deja înverzită, iar ei trebuie să-și pască acum turmele. De Ziua cucului se amenință pomii cu toporul să dea rod îmbelșugat. Albinele sunt lăsate să iasă din stup în această zi printr-o potcoavă, ca să fie puternice ca fierul tot anul. În cursul zilei nu se doarme, pentru că cel care ar face asta va fi somnoros tot anul. Nu se strâng ouăle de la găini și nici măcar nu se pune mâna pe ouă. În intervalul dintre Blagoveștenie și Duminica Paștelui, oamenii sunt cel mai expuși la friguri. Cine le evită în această perioadă va fi păzit tot anul. Pe câmp se ară, dar nu se seamănă, pentru că altfel păsările vor mânca boabele din spic. Pentru noi, la oraș, este mai greu să auzim cucul cântând, deci o bună parte din credințele și superstițiile legate de ziua sa nu își mai găsesc rostul. Dar pentru strămoșii noștri, astfel de sărbători ordonau cursul anului, transformând timpul într-o succesiune ce oferea siguranța unui loc stabil în lume. Ori, nouă, orășenilor, care suntem prea „maturi” și cinici tocmai asta ne lipsește.