Asistentul maternal răspunde penal

- Persoana care, pentru o anumită perioadă, ia în îngrijire, la domiciliul său, ca urmare a deciziei Comisiei Județene pentru Protecția Copilului, unul sau mai mulți copii, se numește asistent maternal - În momentul încredințării copilului, aceasta semnează un contract de muncă și beneficiază de toate drepturile unui angajat la o instituție de stat - Atestarea nu implică un anumit nivel al studiilor - Și bărbații pot obține atestarea - Oriunde pleacă, asistentul maternal trebuie să ia copilul cu el, prin contract neavând voie să-l lase în grija altcuiva - Dacă i se întâmplă ceva grav copilului din vina asistentului maternal, acesta răspunde penal. Ca soluție la reintegrarea copiilor abandonați în orfelinate, de câțiva ani, în România există o mare cerere pentru meseria de… părinte. Interesată de condițiile care trebuie îndeplinite pentru a obține girul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru primirea în plasament a unui copil este și cititoarea noastră, Viorica Tundraș, din Năvodari. “Nora mea n-a făcut liceul la timp, pentru că s-a grăbit să se mărite. Fiul meu n-a ținut cont de asta și a ajutat-o să termine liceul. Problema este că nu și-a luat încă bacul. Este o problemă, pentru că ea spune că n-o angajează nicăieri din această cauză. Avem niște rude la țară (fete tinere, cu liceul terminat și cu bacul luat), care au luat copii în îngrijire, primesc leafă, bonuri de masă, le merge vechimea în muncă, sunt foarte mulțumite. „Nora mea ar vrea și ea să ia un copil în îngrijire, o s-o mai ajut și eu, că are și ea un copil de șase ani, dar nu știm dacă are acest drept fără diploma de bacalaureat. Dacă tot v-am deranjat, vă rog să-mi spuneți ce acte trebuie să depună ca să i se aprobe cererea, unde se face școala de asistenți și ce răspunderi o să aibă dacă i se întâmplă ceva rău copilului? Am auzit că se poate face și închisoare, așa este? Aș vrea să mai știu dacă eu, ca salariată, am acest drept și cine nu poate să fie asistent maternal? Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Am încercat eu să mă lămuresc la Protecția Copilului Constanța, dar era aglomerație și nu m-am descurcat”. Asistenții maternali își riscă libertatea dacă nu-și fac bine treaba Activitatea asistenților maternali este monitorizată atent vreme de trei luni, cât durează perioada de probă, timp în care urmează și cursurile de formare profesională (minim 60 de ore), organizate de angajator. Atestatul este valabil trei ani, dar poate fi suspendat sau retras dacă se constată nereguli. Atenție! Dacă i se întâmplă ceva rău copilului din vina asistentului, acesta răspunde în fața legii penale. Atestarea nu este condiționată de studii Mihaela Ristea, director adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, ne-a explicat că pentru obținerea atestatului de asistent maternal nu se pune problema studiilor pe care le are persoana interesată, cu alte cuvinte, nu contează câtă școală ai. Trebuie îndeplinite, în schimb, următoarele condiții, de la care nu se face nici un fel de rabat: a) persoanele interesate să aibă capacitate deplină de exercițiu b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi c) au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist. Răspunsurile la celelalte întrebări le puteți afla citind ziarul nostru de mâine.