Artist arestat după ce a angajat un asasin să-i UCIDĂ fosta soţie. N-o să crezi cine era de fapt "ucigașul"

Artist arestat după ce a angajat un asasin să-i UCIDĂ fosta soție. N-o să crezi cine era de fapt "ucigașul"

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

, solistul trupei heavy metal As I Lay Dying, a fost arestat marți, în California, pentru că a angajat un asasin profesionist care să o ucidă pe fosta lui soție. Norocul femeii a fost acela că Lambesis a angajat de fapt un polițist care lucra sub acoperire. Poliția aflase anterior că solistul trupei heavy metal As I Lay Dying era în căutarea unui asasin profesionist pe care dorea să îl angajeze pentru a o ucide pe fosta nevastă, relatează Mediafax.