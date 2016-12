La „Gala Vieneză”,

Artele s-au dat în spectacol

Scena Casei de Cultură Constanța a găzduit, vineri, 19 decembrie, „Gala vieneză”, susținută de artiști austrieci recunoscuți pe plan internațional, reuniți sub numele „Spirit of Vienna Ensemble”. Vedetele serii au fost, așa cum se cuvenea, Strauss, Haydn și Mozart, aduși pe scena constănțeană de maeștri instrumentiști, conduși de austriacul Martin Tuksa, prim concert maestru și solist al Orquestra Sinfônica Municipal de Săo Paulo. Și, pentru că grația spectacolelor vieneze de Crăciun nu și-ar fi atins plenitudinea fără dans, orchestra a fost secondată de balerini de la Volksoper, Erika Kovacova și Vladimir Snizek, alături de celebra Raffaela Pegani, una dintre cele mai titrate balerine din Viena. Rafaella a fost una dintre puținele candidate admise cu bursă la prestigioasa școală de balet condusă de Marinel Ștefănescu și Liliana Cosi în Italia. Pegani a efectuat numeroase turnee împreună cu Vienna Volksoper, este invitată de onoare în show-uri ale Televiziunii de Stat din Austria, și predă arta dansului la Performing Arts Studio în Vienna. De asemenea, soprana Judith Halasz și baritonul Andreas Jankowitsch, apreciați soliști de operă, au păstrat un contact continuu cu publicul, coborând, deseori, de pe scenă, pentru a fi mai aproape de spectatori. Soprana Judith Halasz nu este la primul concert în România, ea cântând pe scena Sălii Palatului și acum doi ani, împreună cu Johann Stauss Ensemble. A concertat în Canada, Japonia, Germania, Finlanda, făcând parte, în perioada 2001-2003, din ansamblul Operei de Stat din Viena. Andreas Jankowitsch, partenerul său de gală, și-a început cariera încă din perioada copilăriei, fiind, pentru o bună perioadă de timp, solist al Vienna Boys Choir. Între timp vocea sa a dat viață unor personaje celebre din opere compuse de Mozart, Beethoven, Ravel, Strauss, sau Puccini, ajungând să evolueze pe cele mai importante scene ale lumii. La Constanța, artistul a oferit, cu maxim de energie, un adevărat show, implicând teatrul, muzica și dansul în performance-ul din cadrul Galei Vieneze. Evenimentului a fost organizat de Asociația Culturală „Dracula” și Asociația Culturală „Teocta”, făcând parte din proiectul „Artă contra droguri”, inițiat de Europe Against Drugs (EURAD), în colaborare cu Centrul Internațional Antidrog România (CIADO).