Arhitecta Anca Petrescu fusese propusă pentru includerea în 'Wall of Fame' al Academiei Recordurilor Mondiale

Ştire online publicată Joi, 31 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Petrescu, arhitecta Palatului Parlamentului, decedată miercuri la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală la vârsta de 64 de ani, fusese propusă pentru includerea la 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în Galeria celebrităților (Wall of Fame) a Academiei Recordurilor Mondiale, relevă joi un comunicat postat pe site-ul worldrecordacademy.com, citat de Agerpres.ro.Potrivit Academiei Recordurilor Mondiale, Palatul Parlamentului, proiectat de arhitecta română, este cea mai mare clădire administrativă din lume, aceasta fiind inclusă și în Cartea Recordurilor Mondiale Guinness de mai multe ori.Într-un interviu acordat anul trecut agenției Associated Press, Anca Petrescu explica faptul că pentru proiectarea actualului Palat al Parlamentului a avut ca inspirații artistice Palatul Buckingham din Londra și Palatul Versailles din apropiere de Paris.Arhitectul și politicianul Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu s-a născut la 20 martie 1949, la Sighișoara. În 1973 a absolvit Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu', iar în 1980 a câștigat Concursul național pentru proiectare 'Casa Republicii'.Între 1980 și 2004 a lucrat ca șef proiect arhitectură și șef proiect complex la 'Casa Republicii'. Este autor unic al proiectului 'Casa Republicii', actualmente Palatul Parlamentului, precum și al altor proiecte în Franța, SUA, Cuba, Maroc etc. A publicat aproximativ 350 de articole și interviuri în presa românească și internațională despre proiectul 'Palatul Parlamentului'.În legislatura 2004-2008 a fost aleasă deputat de Mehedinți pe listele PRM. A fost vicepreședintele Comisiei pentru politică externă. A făcut parte din Delegația parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale. A fost președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Japonia (2005-2008).La 5 august 2013 a fost rănită într-un accident rutier produs în apropiere de municipiul Timișoara.