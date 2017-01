Arhiepiscopia Tomisului se consideră subiectul unei înscenări

Ziarul „România liberă” de ieri a publicat o anchetă realizată la Arhiepiscopia Tomisului, în care subiectul principal este chiar Înalt Preasfinția Sa Teodosie. Articolul este însoțit și de un filmuleț în care se arată cum reporterul incognito a solicitat ajutorul arhiepiscopului pentru a deveni preot, reușind să obțină, pare-se, contra unor sume de bani și unor cadouri, să fie înscris la Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Ovidius”, la șase luni după începerea anului universitar. Dorind să exprime un prim punct de vedere, Arhiepiscopia a convocat ieri o conferință de presă cu privire la ceea ce s-a publicat. „Prima noastră informație pe care o avem, certificată până acum, este că respectivul nu este înmatriculat anul I la Teologie”, a fost afirmația purtătorului de cuvânt al instituției, iconom stavrofor Eugen Tănăsescu. Filmulețul postat pe site-ul cotidianului central este considerat o tentativă de înscenare la adresa Înalt Prea-sfințitului Teodosie „a unor presupuse fapte ilegale, întrucât, la ora actuală, unul din autorii articolului, care s-a prezentat Petrică Răchită, nu este student înmatriculat în anul I la Facultatea de Teologie”. „A fost deschisă o anchetă internă pentru a vedea în ce măsură datele prezentate în material sunt reale sau contrafăcute”, a declarat Tănăsescu. Elementele filmate sunt considerate tăieturi de montaj, înaintându-se chiar ipoteza unui articol scris la comandă. „Maniera de abordare a subiectului ni s-a părut lipsită de etică jurnalistică, pentru că n-am fost întrebați dacă avem vreun punct de vedere vis-a-vis de cele filmate. În analiză vor fi luate toate elementele prezentate acolo, dacă referirile sunt reale sau nu. Iar dacă în urma anchetei se dovedește o rea intenție, vom apela la Justiție”. Cât privește interesul manifestat de Patriarhie vis-a-vis de acest scandal, purtătorul de cuvânt a afirmat că fiecare eparhie „are o anumită autonomie”. „Dacă dumneavoastră vi se pare corect să scrieți fără a solicita și părerea părții incriminate, înseamnă că în România se poate scrie orice fără a da nici o seamă!”, a încheiat Eugen Tănăsescu. Ancheta este realizată în cadrul Arhiepiscopiei de către o comisie de consistoriu sub supravegherea lui IPS Teodosie „pentru că în primul rând este vorba despre acuze aduse la adresa dânsului. Dumnealui a dispus efectuarea acestei anchete și tot dumnealui va centraliza datele”. Ni s-a precizat că arhiereul este organul coordonator în eparhie. Cât privește consistoriul bisericesc, acesta are trei până la cinci membri, la nevoie putând fi completat cu doi supleanți, iar președinte al consistoriului este părintele Marcea Gheorghe. Parchetul s-a autosesizat Într-un comunicat remis redacției noastre de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, se precizează că procurorii s-au autosesizat și au deschis dosarul nr. 991/P/2009 în care se efectuează cercetări față de Arhiepiscopul Tomisului - Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 254 alineat 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și complicitate la fals intelectual prevăzută de dispozițiile art. 26 Cod penal raportat la art. 289 al. 1 Cod penal, în referire la art. 17 al. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, precum și față de inspectorul Biroului Catehizare, părintele Emil Cosmin Brăescu pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită prevăzută de dispozițiile art. 26 Cod penal raportat la art. 254 al. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/200 și fals intelectual prevăzut de dispozițiile art. 289 Cod penal, în referire la art. 17 al. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.