Arestat după ce s-a lăudat pe Facebook că a condus beat

Ştire online publicată Vineri, 04 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un adolescent care a condus sub influența alcoolului în noaptea de Revelion s-a lăudat cu isprava sa pe Facebook după ce a ajuns acasă. A regretat însă repede fapta sa. "Am condus beat. Îmi pare rău pentru proprietarul mașinii pe care am lovit-o :p" este mesajul pe care Jacob Cox-Brow l-a postat în noaptea de Revelion pe Facebook, scrie gizmodo.com.S-a trezit însă cu o surpriză de început de an la ușă. Câteva cunoștințe de pe rețeaua de socializare ale adolescentului au anunțat poliția, iar oamenii legii au descoperit că mașina sa era într-adevăr avariată, iar daunele corespundeau cu cele suferite de alte două mașini în noaptea de Revelion. Cox-Brow a fost arestat pentru "nerespectarea îndatoririlor pe care le are un șofer", pentru că n-au mai putut stabili cu certitudine că americanul condusese sub influența alcoolului, în condițiile în care o postare auto-acuzatoare pe Facebook nu reprezintă o dovadă suficient de solidă.