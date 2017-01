Arată-i cât de mult o iubeşti cu 1.000 de lei

De Valentine’s Day

Arată-i cât de mult o iubești cu 1.000 de lei

Declararea sentimentelor de dragoste tinde să devină din ce în ce mai costisitoare. Cel puțin așa se prezintă lucrurile după o scurtă trecere în revistă a ofertelor pregătite de către agențiile de turism constănțene pentru ziua de 14 februarie, dată la care se sărbătorește în mod tradițional, de câțiva ani, Ziua Îndrăgostiților. Astfel, cu toate că până nu demult nimeni nu avea nevoie de o zi anume pentru a-i declara dragoste eternă persoanei iubite, majoritatea investitorilor din turism au găsit de cuviință să profite din plin de un astfel de moment, mai ales că este și o perioadă „moartă” din punctul lor de vedere, și și-au adaptat ofertele nu pentru o zi, ci trei. Cu alte cuvinte toți îndrăgostiții vor putea spune „te iubesc” trei zile la rând, după care vor trebui să aștepte un an pentru a putea repeta momentul. De asemenea, trebuie precizat că un astfel de moment măreț presupune, așa cum era de așteptat, și o cheltuială pe măsură. Astfel, o noapte de cazare la un hotel de trei stele din Constanța, o zi de relaxare la spa și o cină romantică la lumina lumânărilor costă un cuplu de îndrăgostiți nu mai puțin de 700 de lei. Ce-i drept, în tarif sunt incluse șampanie în cameră, prăjituri și un mic dejun. Pentru cei mai pretențioși există varianta hotelurilor de patru stele, care și-au adaptat și ele oferta pentru intervalul 14-17 februarie. În cazul acestora, tariful se calculează în funcție de numărul de persoane (!?!?), respectiv 570 de lei pentru fiecare participant la grandiosul moment, sejurul incluzând trei nopți de cazare, mic dejun în cameră, cină specială, un program artistic cu tombolă sau spa. Sume considerabile vor plăti și cei care vor opta doar pentru o cină romantică la unul din localurile constănțene. Astfel, potrivit reprezentanților restaurantelor locale, rezervările au început să se facă încă de acum o săptămână. Mai mult, din declarațiile lor și din experiența anilor precedenți, în seara de 14 februarie, cu greu se vor mai găsi locuri libere. „Nu pot spune că am pregătit ceva special pentru Ziua Îndrăgostiților pentru că preferințele clienților sunt cât se poate de variate și este greu să alcătuiești un meniu care să îi mulțumească pe toți. În plus, ca să faci așa ceva trebuie să impui un tarif pentru toată lumea, ceea ce poate nu este pe placul tuturor, mai ales ca unii cheltuiesc mai mult, alții mai puțin. Practic, ne așteptăm ca majoritatea celor care vor veni în ziua respectivă să fie clienți fideli ai restaurantului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful de sală al unui restaurant din Constanța.