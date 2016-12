Şapte copii din centrele de plasament, operaţi de o echipă mixtă de medici britanici şi români

Șapte copii din centrele de plasament, operați de o echipă mixtă de medici britanici și români

Șapte copii din centrele de plasament constănțene au primit ajutor medical săptămâna aceasta grație unei colaborări dintre chirurgii britanici și cei români. Inițiativa aparține Foundation for the Relief of Disabled Orphans (FRODO) - o organizație filantropică din Londra. În perioada 1-8 noiembrie 2008, o echipă de medici britanici a vizitat Constanța pentru a opera, alături de colegii români, copii cu afecțiuni cronice de natură ortopedică din instituțiile de plasament și familiile sărace. „Colaborarea este rezultatul eforturilor comune făcute de Fundația FRODO, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU)”, a declarat Petre Dinică, directorul executiv al DGASPC Constanța. „A fost ciudat să lucrăm cu aparatură pe care o foloseam acum 20 de ani” Echipa din Londra a fost formată din dr. Martin Gardan, președintele Comitetului Medico-Legal al Brtitish Society for Children’s Orthopaedic Surgery, dr. Fergal Monsell, cel care a condus echipa medicală britanică de la Constanța, Jane Pyman, fizioterapeut, și Kevin Mann, ortezist. S-a alăturat echipei de medici britanici dr. prof. Constantin Tica, chirurg ortoped și șef al secției de Chirurgie Pedia-trică din cadrul SCJU Constanța. Șapte copii din centrele de plasament din Constanța au fost operați săptămâna aceasta, alături de alți doi copii din Slobozia. „Am fost pentru prima dată să discutăm despre copii din centrele de plasament în luna august, când am consultat un grup de copii. Din totalul de 17 copii indicați pentru chirurgie, șapte au fost aleși pentru operație”, a declarat Mihai Corețchi, coordonatorul proiectului Fundației FRODO. Copiii și tinerii suferă de paralizie și deficit de inteligență. „A fost o muncă destul de grea. Copiii cu nevoi speciale au nevoie de îngrijire specială. Operațiile au decurs în condiții excelente, este adevărat, în condițiile noastre de spital”, a afirmat dr. prof. Constantin Tica. Medicii britanici au rămas uimiți de condițiile din spital și susțin că aparatura cu care se lucrează aici au folosit-o în Maria Britanie acum 20 de ani. „Suntem pentru prima dată în România și nu știam ce vom găsi. Am fost primiți călduros, am întâlnit copii fascinanți pe care am fost bucuroși că am putut să-i ajutăm. Copiii de peste tot sunt la fel și sper că am reușit să facem ceva. A fost totuși ciudat pentru noi să lucrăm cu aparatură pe care o foloseam acum 20 de ani, dar asta a fost parte din experiență”, a declarat Martin Gardan. Ani la rând a stat doar întinsă pe spate Elena, în vârstă de 17 ani, este unul dintre beneficiari. Fata a fost operată pentru că suferea de o paralizie cerebrală. „Problema ei cea mai mare era la coloana vertebrală. Coastele și pelvisul sunt unite la fată și-i cauzează durere”, ne-a povestit dr. Fergal Monsell. Tânăra stătea doar la poziție orizontală, de aceea operația a fost mai mult decât necesară. „Intervenția a îndepărtat durerea din șold și îi va permite să stea așezată. Chiar dacă la Elena cazul e mai complicat, acum poate sta mult mai confortabil și are echilibru. Sperăm ca operația să-i îmbunătățească calitatea vieții”, a adăugat medicul britanic. Tânăra de 17 ani urmează să revină zilele acestea la Complexul de servicii comunitare „Orizont”. Jane Pyman a fost impresionată de cazul unui băiețel de opt ani care nu a stat niciodată în picioare. „Are paralizie cerebrală, de aceea am decis că-l putem ajuta să stea în picioare. Am făcut o microalungire a unui grup de mușchi și, după ce va face multă fizioterapie, șansele de recuperare sunt reale. Probabil că va avea nevoie de un cadru de mers”, ne-a povestit Jane Pyman. CJAS a asigurat materialele pentru intervențiile chirurgicale Petre Dinică a ținut să mulțumească Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța pentru ajutorul primit: „CJAS s-a implicat asigurând materiale necesare intervențiilor chirurgicale”. Fundația FRODO este o organizație de caritate care are ca scop ajutarea copiilor defavorizați din țările în curs de dezvoltare ce prezintă diverse tipuri de dizabilități. „Obiectivul programului inițiat de FRODO este să aducă specialiști medicali de înaltă clasă din Marea Britanie și Statele Unite care să lucreze alături de colegii omologi din spitalele locale pentru a ajuta la tratamentul copiilor abandonați și a celor din familii sărace care prezintă probleme de sănătate”, a declarat Vanessa Cummungs, directorul executiv al fundației FRODO.