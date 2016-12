Apple începe producția telefonului iPhone 6 în luna mai

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Furnizorii grupului american Apple Inc vor începe în luna mai producția de serie a display-urilor pentru noua generație de telefoane iPhone (iPhone 6), care ar urma să fie lansat pe piață în toamnă, au declarat, marți, pentru Reuters surse din interiorul lanțului de aprovizionare, potrivit Agerpres.ro.Potrivit acestor surse, în prima fază vor fi produse display-urile cu diagonala de 4,7 inci, urmând ca producția modelului cu diagonala de 5,5 inci să fie amânată mai multe luni. Telefoanele iPhone din actuala generație (iPhone 5S și 5C) au un ecran cu o diagonală de 4 inci.De asemenea, sursele au declarat că firmele japoneze Japan Display Inc și Sharp Corp, precum și grupul sud-coreean LG Display Co, au fost selectate pentru a produce ecranele pentru noua generație de smartphone-uri iPhone. Niciun reprezentat al celor trei societăți nu a dorit să comenteze aceste informații.Apple mizează pe un iPhone cu un ecran mai mare pentru a recupera decalajul care îl separă de rivalul Samsung Electronics Co Ltd. Însă, telefoanele iPhone 6 ar urma să utilizeze așa-numita tehnologie in-cell care va permite construcția unor ecrane mai subțiri decât cele introduse odată cu lansarea iPhone 5.Totuși, din cauza dificultăților în producția panelurilor in-cell cu dimensiuni de 5,5 inci s-a luat decizia ca mai întâi să înceapă producția de serie a versiunii de 4,7 inci.