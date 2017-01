Aparatură nouă pentru Maternitatea constănţeană

În sfârșit, după 12 ani de așteptare

Aparatură nouă pentru Maternitatea constănțeană

Cadrele medicale de la Spitalul Județean nu vor mai fi nevoite să apeleze la metode băbești pentru a îngriji copiii prematuri sau bebelușii care se nasc cu diverse malformații. Cele două secții de Neontatologie au primit aparatură nouă, performantă, grație unui program finanțat de Ministerul Sănătății. Viitoarele mămici pot răsufla ușurate - copiii pe care îi vor naște vor beneficia de îngrijiri de calitate. Cadrele medicale spun că, în sfârșit, nu vor mai fi nevoite să facă improvizații și să folosească metode empirice pentru a avea grijă de micuți. Nu au mai primit aparatură nouă de 12 ani. „Maternitatea din Constanța a lucrat în condiții vitrege. Ne-am chinuit să salvăm copiii cu aparate vechi. Ultimele pe care le-am primit au venit in 1996, prin Banca Mondială. De atunci am mai primit două incubatoare cumpărate de spital cu mari eforturi”, a declarat dr. Teodora Bucur, șeful secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Secțiile de Neonatologie I și II din cadrul unității medicale dispun acum de câte un ansamblu integrat pentru nou-născuți cu servocontrol pentru temperatură, umiditate și oxigen, după cum a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean. Aparatul este un incubator performant, cu multiple funcții. „Este deosebit pentru că are mulți parametri pe care îi putem seta pentru copii. De exemplu, temperatura din interiorul lui se poate regla în funcție de vârsta copilului, greutatea și zilele post natale. Acest incubator are posibilitatea să îngrijească doi copii concomitent, având o pereche de senzori cutanați independenți pentru fiecare copil. Este foarte bun pentru gemeni”, a explicat dr. Teodora Bucur. Dr. Florian Stoian a menționat că secțiile de Neonatologie au acum 13 incubatoare noi, șase lămpi de fototerapie mobile, cinci pulsiometre standard, o unitate de resuscitare neonatală, foarte utilă pentru copiii prematuri, cu deficiențe de respirație. Cadrele medicale spun că, în curând, secția de Neonatologie va dispune de un ventilator foarte performant. „Aveam unul foarte vechi care în mai toate maternitățile din țară a fost deja casat”, a precizat dr. Bucur. De asemenea, secțiile vor avea ecograf portabil color pentru nou-născuți. Secțiile de Neontaologie vor primi pe parcursul întregului an aparatură medicală de la Ministerul Sănătății. Cadrele medicale spun că, în curând, Maternitatea constănțeană va putea fi comparată, din punct de vedere al dotării, cu maternitățile din București.