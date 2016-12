Anul acesta încep primele călătorii spațiale pentru turiști

Ştire online publicată Marţi, 14 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Agentia de turism spatial din Olanda Space Expedition Corporation (SXC) a semnat un acord cu o firma de turism din China, Dexo Travel, prin care ii va duce in spatiu pe mai multi chinezi bogati, scrie ziare.com, citând China Daily.Presedintele Dexo Travel, Zhang Yong, a declarat ca peste 100 de persoane si-au manifestat interesul de a-si rezerva locuri pentru o calatorie in spatiu din 27 decembrie 2013 pana in prezent.Acestia vor calatori cu doua nave spatiale, respectiv Lynx Mark I, care va fi lansata la sfarsitul lui 2014, si Lynx Mark II, care isi va incepe croazierele in 2015.Pana acum, doi oameni de afaceri chinezi au finalizat toate formalitatile pentru calatoria spatiala, acestia fiind programati pentru anul 2015. "Banii nu sunt o problema pentru cei bogati. Turismul spatial nu mai este numai pentru miliardari", a spus Zhang.Dintre cele 500 de persoane care au ajuns in spatiu pana acum, numai cateva au fost astronauti privati. Pentru imbarcarea pe o nava spatiala, oamenii de afaceri trebuie sa plateasca cel putin 95.000 de dolari. O astfel de nava poate zbura cu numai doua persoane, si anume un astronaut si un turist, care va sta pe locul copilotului.