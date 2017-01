Anna Lesko şi Marcel Pavel le cântă managerilor constănţeni

Anna Lesko și Marcel Pavel le cântă managerilor constănțeni

Peste 400 de manageri constănțeni se vor reuni, pe 6 noiembrie, la a XV-a ediție a Topului Firmelor, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. În acest an, topul firmelor va fi un eveniment monden, diferit de edițiile trecute. Prezentator va fi Mihai Mitoșeru, care va avea și un scurt program de stand-up comedy. Invitații vor avea partea și de două scurte recitaluri, susținute de Anna Lesko și Marcel Pavel. Clasamentul a fost întocmit pe baza datelor declarate de firme la Fisc, colectate și sortate de un soft „obiectiv”. „Am luat în calcul situațiile fiscale de la 31 decembrie 2007, datele de la Registrul Comerțului și de la Autoritatea Națională a Vămilor. Un draft al topului a fost analizat și de Garda Financiară, pentru a fi siguri că nu există firme incluse cu pierderi sau datorii. În jur de 20 de firme au fost excluse din top, pe baza verificărilor suplimentare făcute de comisarii Gărzii Financiare”, spune Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Noutatea din acest an este schimbarea criteriilor de selecție a firmelor, ceea ce a dus la includerea în top a numai 1.275 de societăți comerciale, față de 2.540 la ediția anterioară. A crescut însă și numărul subdomeniilor, de la 38 la 46, fapt care a determinat și creșterea numărului premianților, de la 290 la 353. În premieră, societățile care se ocupă cu jocurile de noroc au fost introduse în top. „Patronatele fac presiuni mari pentru a introduce cât mai multe domenii de activitate, întrucât fiecare vrea să fie lider la ceva. Spre exemplu, s-a cerut separa- rea confecțiilor pentru femei de cele pentru bărbați”, spune Ion Dănuț Jugănaru, vicepreședintele Camerei de Comerț din Constanța. Prelucrarea situațiilor financiare depuse de firmele locale a mai relevat și o creștere susținută a numărului de contribuabili din județ, de la 23.371 în 2006 la circa 25.700 în 2007. Cele șase mari domenii de activitate cuprinse în Topul Firmelor sunt Cercetare-Dezvoltare și High-Tech, Industrie, Agricultură/Pescuit/Piscicultură, Construcții, Servicii și Comerț/Export/Turism. Vor fi acordate șapte trofee de excelență, firmelor care s-au clasat pe primul loc în segmentul lor, în ultimii trei ani, 13 distincții, agenților economici care au ocupat locul 1 – 3 în ultimii cinci ani, plus mai multe premii speciale, acordate firmelor care s-au implicat activ în activitățile CCINA. „Nu lipsesc nici clasamentele după profit sau cifră de afaceri. A trebuit să renunțăm la topul exportatorilor, întrucât de la integrarea în UE, exporturile în statele membre sunt considerate livrări intracomunitare. Este greu să obținem o situație corectă”, mai spun organizatorii.