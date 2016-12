Angelina Jolie, interogată timp de patru ore de FBI

Angelina Jolie ar fi fost interogată de FBI timp de patru ore despre incidentul care a avut loc la bordul avionului privat al familiei, în timpul căruia Brad Pitt l-ar fi abuzat verbal și fizic pe fiul lor, Maddox, în vârstă de 15 ani, scrie contactmusic.com.O sursă a declarat pentru US Weekly: „Agenții au vrut detalii despre tot ce s-a întâmplat de când a decolat avionul până când a aterizat. Angelina a cooperat”.Sursa a mai adăugat că Biroul Federal de Investigații din America „cel mai probabil, va mai investiga situația pentru câteva săptămâni”. După aceea, „va prezenta cazul în fața procurorului, care va evalua dacă este necesară punerea sub acuzare. Ar putea dura câteva luni”.Însă cele două celebrități vor să evite un proces, sursa menționată anterior explicând: „Niciuna dintre părți nu vrea să se ajungă în instanță, pentru că atunci, tot ce au investigat cei de la FBI și DCFS (Direcția Județeană pentru Probleme Familiale din Los Angeles) va ajunge și la public, ceea ce ar fi rău pentru întreaga familie”.Între timp, Departamentul pentru Copii și Probleme Familiale din Los Angeles a început să investigheze cazul. Angelina, Brad și copiii lor, Maddox și Pax (12 ani), Zahara (11 ani), Shiloh (10 ani) și gemenii în vârstă de opt ani Knox și Vivienne - au fost intervievați, iar potrivit site-ului TMZ, „DCFS și-a extins cercetările și asupra altor presupuse incidente”.Angelina și Brad au căzut de comun acord asupra unui plan parental, care îi acordă Angelinei custodia fizică temporară a copiilor, în timp ce lui Pitt îi este permis să își viziteze copiii sub supravegherea unui terapeut.